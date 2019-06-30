Гороскоп на 1 липня 2019 року може допомогти вам розібратися, який варіант відпустки підійде саме вам! Як підготуватися до дня народження Ракам і що насправді хвилює Терези, розповідають екстрасенси СТБ в гороскопі на сьогодні. Читайте в матеріалі.

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Овен

У Овнів сьогодні відповідальний день. Вам потрібно показати на роботі, що ви сильна ланка в колективі і можете внести свій внесок в компанію. Якщо будуть збори – проявіть себе на них, не мовчіть.

Телець

Тельці, сьогодні дуже хороший день, щоб знайти роботу. Також сприятливий період в навчанні, підвищенні кваліфікації, відвідуванні курсів і семінарів, зверніть свою увагу на інтернет діяльність, наприклад, інтернет маркетинг.

Близнюки

У Близнюків сьогодні вдалий день. Ви можете отримати на свою картку солідну суму, причому несподівано велику. І взагалі, всі ваші старання сьогодні не марні і будуть оцінені по достоїнству.

Рак

Раки, якщо у вас день народження в перший день липня, то ви щасливчик. Адже це початок усього нового і кращого в житті. А якщо день народження у вас тільки попереду, то почніть до нього готуватися вже сьогодні, адже має бути дуже веселе торжество.

Лев

Леви, сьогодні не чекайте, що багатство звалиться вам на голову. Легкі гроші – це не про вас. Ви знаєте, що потрібно постаратися для того, щоб гроші лилися до вас рікою. Так почніть старатися сьогодні.

Діва

Діви, в перший день липня чекайте зізнання в коханні. Якщо ви вже живете разом, влаштуйте маленьке спільне свято, якщо ні – починайте з’їжджатися! Адже скоро вам може надійти пропозиція руки і серця…

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Терези

Терези, в цей період ви можете зрозуміти, що готові стати мамою або татом. Сім’я для вас значить дуже багато, хоча на вигляд і не скажеш. Те, з яким завзяттям ви віддаєтеся роботі – насправді все заради сім’ї.

Скорпіон

Скорпіони, почніть все з нового аркуша. У вас було достатньо нервів в минулому. Попереду вас чекають відмінні два місяці веселощів і відпочинку. Навіть якщо кожен день вам потрібно вставати рано вранці і їхати на роботу, є ще цілий вечір і ніч, коли можна повеселитися!

Стрілець

Стрільцям потрібно набратися терпіння в цей день. Вас буде все дратувати і ви навіть не зможете виспатися. Але якщо здається, що весь світ проти вас, то можливо варто спробувати стати частиною цього світу, щоб стало легше?

Козеріг

Козероги, як щодо змінити своє життя в липні? Переїжджайте на нове місце, вам обов’язково пощастить з районом. А якщо ви зараз на відпочинку то чекайте, що вам дадуть відмінний номер в готелі. Удача буде вас супроводжувати всі ці дні.

Водолій

Водолії, чи замислювалися ви над тим, щоб піти працювати на фріланс або на самого себе? Якщо так, то коли краще це зробити, як не влітку? Починайте діяти, не бійтеся.

Риби

Риби, в липні ви подивитеся на своє життя новим поглядом, зовсім під іншим кутом. Відчуєте, що вам потрібні зміни. Можливо, вам навіть буде страшно змінюватися, але повірте, в майбутньому ви скажете собі за це спасибі.

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