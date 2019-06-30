Гороскоп на 1 июля 2019 года может помочь вам разобраться, какой вариант отпуска подойдет именно вам! Как подготовиться ко дню рождения Ракам и что на самом деле волнует Весы, рассказывают экстрасенсы СТБ в гороскопе на сегодня. Читайте в материале.

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Овен

У Овнов сегодня ответственный день. Вам нужно показать на работе, что вы сильное звено в коллективе и можете внести свой вклад в компанию. Если будет собрание – проявите себя на нем, не молчите.

Телец

Тельцы, сегодня очень хороший день, чтобы найти работу. Также благоприятный период в обучении, повышении квалификации, посещении курсов и семинаров, обратите свое внимание на интернет деятельность, например, интернет маркетинг.

Близнецы

У Близнецов сегодня удачный день. Вы можете получить на свою карточку солидную сумму, причем неожиданно большую. И вообще, все ваши старания сегодня не напрасны и будут оценены по достоинству.

Рак

Раки, если у вас день рождение в первый день июля, то вы счастливчик. Ведь это начало всего нового и лучшего в жизни. А если день рождение у вас только впереди, то начните к нему готовится уже сегодня, ведь должно быть очень веселое торжество.

Лев

Львы, сегодня не ждите, что богатство свалится вам на голову. Легкие деньги – это не про вас. Вы знаете, что нужно постараться для того, чтобы деньги лились к вам рекой. Так начните стараться сегодня.

Дева

Девы, в первый день июля ждите признание в любви. Если вы уже живете вместе, устройте маленький совместный праздник, если нет – начинайте съезжаться! Ведь скоро вам может поступить предложение руки и сердца…

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Весы

Весы, в этот период вы можете понять, что готовы стать мамой или папой. Семья для вас значит очень многое, хотя с виду и не скажешь. То, с каким рвением вы отдаетесь работе – на самом деле все ради семьи.

Скорпион

Скорпионы, начните все с нового листа. У вас было достаточно нервов в прошлом. Впереди вас ждут отличные два месяца веселья и отдыха. Даже если каждый день вам нужно вставать рано утром и ехать на работу, есть еще целый вечер и ночь, когда можно повеселиться!

Стрелец

Стрельцам нужно набраться терпения в этот день. Вас будет все раздражать и вы даже не сможете выспаться. Но если кажется, что весь мир против вас, то стоит попробовать стать частью этого мира, чтобы стало легче?

Козерог

Козероги, как насчет изменить свою жизнь в июле? Переезжайте на новое место, вам обязательно повезет с районом. А если вы сейчас на отдыхе то ждите, что вам дадут отличный номер в отеле. Удача будет вас сопровождать все эти дни.

Водолей

Водолеи, задумывались ли вы над тем, чтобы уйти работать на фриланс или на самого себя? Если да, то когда лучше это сделать, как не летом? Начинайте действовать, не бойтесь.

Рыбы

Рыбы, в июле вы посмотрите на свою жизнь новым взглядом, совсем под другим углом. Почувствуете, что вам нужны изменения. Возможно, вам даже будет страшно меняться, но поверьте, в будущем вы скажете себе за это спасибо.

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