Гороскоп на 2 июля 2019 года откроет перед вами все карты этого дня. Как лучше всего провести вторник Близнецам и с кем пойти на свидание Скорпионам – читайте в гороскопе на сегодня от экстрасенсов СТБ.

Больше по теме: Любовный гороскоп на июнь 2019 года от Хаяла Алекперова

Овен

Овны, вам стоит сегодня начать планировать свое летнее путешествие. Если билеты и отель вы еще не бронировали, то стоит поспешить, ведь совсем скоро цены сильно вырастут, а вы так нигде и не побываете.

Телец

Тельцы, сегодня вы откроете в себе новые таланты, заметите тягу к творчеству или новым направлением. Обязательно занимайтесь тем, что пришло вам на ум. Почитайте книги или исследования, если нужно.

Близнецы

Близнецы, как насчет провести время на природе сегодня? Съездите за город и насладитесь приятной прохладой у воды. А если у вас есть велосипед, то захватите его с собой. Летом нужно устраивать такие вылазки.

Рак

Раки, если вы на сегодня запланировали путешествие, то поверьте, оно станет лучшим в вашей жизни! Звезды утверждают, что сейчас у вас отличный период, чтобы забить на все проблемы и наслаждаться жизнью, так что пользуйтесь этой возможностью.

Лев

Львы, вы умеете вдохновлять. Своим примером вы не один раз уже показали, чего можно добиться, если не сидеть сложа руки. Расскажите сегодня об этом. Возможно, в блоге или просто в соцсетях. Кому-то из ваших друзей нужен такой толчок вперед.

Дева

Девы, после вчерашнего праздника с любимым человеком сегодня нужно вернуться к работе. День обещает быть напряженным, поэтому постарайтесь быть в тонусе. Сходить вечером в тренажерный зал будет отличным решением.

Больше по теме: Лунный календарь на 2019 год: список удачных дней от Хаяла Алекперова

Весы

Весы могут почувствовать легкое разочарование сегодня. Уже прошел один месяц лета, на который у вас были такие большие планы, но ничего не произошло. Может, хватит так зацикливаться на работе и взять билеты туда, где вас так ждут?

Скорпион

Скорпионы, вам стоит устроить сегодня небольшое свидание для своей половинки. Ведь внимание никогда не бывает лишним. Пригласите своего партнера туда, где вы раньше никогда не были, и вот увидите, отношения заиграют новыми красками.

Стрелец

Стрельцы, не забудьте взять отпуск этим летом. А то вы можете так и не заметить, как лето пройдет. Трудоголизм часто бывает необоснованным, а вот Черное море будет теплым еще только два месяца. Задумайтесь об этом.

Козерог

Козероги, вашей идеей или проектом заинтересуются в другой стране или городе, если вы не будете бояться себя презентовать. Можете даже подписать выгодный контракт с иностранцем, но ждите, что будет сложно договориться.

Водолей

Водолеи, если по работе не видите развития – увольняйтесь. Вы заслужили на то, чтобы получить высшую должность или хотя бы повышение зарплаты, и если начальство этого не видит, то стоит ли продолжать зарабатывать ему деньги?

Рыбы

Рыбы, сейчас вам нужно больше отдыха, развлечений, мероприятий, концертов и праздников. Если вас никто не зовет, то организуйте себе веселье сами! Как насчет посмотреть, когда любимый исполнитель будет выступать в вашем городе?

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ