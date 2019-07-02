Гороскоп на 2 липня 2019 року відкриє перед вами всі карти цього дня. Як найкраще провести вівторок Близнюкам і з ким піти на побачення Скорпіонам – читайте в гороскопі на сьогодні від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Овни, вам варто сьогодні почати планувати свою літню подорож. Якщо квитки і готель ви ще не бронювали, то варто поспішити, адже зовсім скоро ціни сильно виростуть, а ви так ніде і не побуваєте.

Телець

Тельці, сьогодні ви відкриєте в собі нові таланти, помітите тягу до творчості або нового напряму. Обов’язково займайтеся тим, що прийшло вам на думку. Почитайте книги або дослідження, якщо потрібно.

Близнюки

Близнюки, як щодо провести час на природі сьогодні? Поїдьте за місто і насолоджуйтеся приємною прохолодою біля води. А якщо у вас є велосипед, то захопіть його з собою. Влітку потрібно влаштовувати такі вилазки.

Рак

Раки, якщо ви на сьогодні запланували подорож, то повірте, вона стане найкращою у вашому житті! Зірки стверджують, що зараз у вас чудовий період, щоб забити на всі проблеми і насолоджуватися життям, тож користуйтеся цією можливістю.

Лев

Леви, ви вмієте надихати. Своїм прикладом ви не один раз вже показали, чого можна домогтися, якщо не сидіти склавши руки. Розкажіть сьогодні про це. Можливо, в блозі або просто в соцмережах. Комусь із ваших друзів потрібен такий поштовх вперед.

Діва

Діви, після вчорашнього свята з коханою людиною сьогодні потрібно повернутися до роботи. День обіцяє бути напруженим, тому постарайтеся бути в тонусі. Сходити ввечері в тренажерний зал буде чудовим рішенням.

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Терези

Терези можуть відчути легке розчарування сьогодні. Вже пройшов один місяць літа, на який у вас були такі великі плани, але нічого не відбулося. Можливо, досить так зациклюватися на роботі і взяти квитки туди, де вас так чекають?

Скорпіон

Скорпіони, вам варто влаштувати сьогодні невелике побачення для своєї половинки. Адже увага ніколи не буває зайвою. Запросіть свого партнера туди, де ви раніше ніколи не були, і ось побачите, стосунки заграють новими барвами.

Стрілець

Стрільці, не забудьте взяти відпустку цього літа. А то ви можете так і не помітити, як літо пройде. Трудоголізм часто буває необґрунтованим, а ось Чорне море буде теплим ще тільки два місяці. Задумайтеся про це.

Козеріг

Козероги, вашою ідеєю або проєктом зацікавляться в іншій країні або місті, якщо ви не будете боятися себе презентувати. Можете навіть підписати вигідний контракт з іноземцем, але чекайте, що буде складно домовитися.

Водолій

Водолії, якщо по роботі не бачите розвитку – звільняйтеся. Ви заслужили на те, щоб здобути найвищу посаду або хоча б підвищення зарплати, і якщо начальство цього не бачить, то чи варто продовжувати заробляти йому гроші?

Риби

Риби, зараз вам потрібно більше відпочинку, розваг, заходів, концертів і свят. Якщо вас ніхто не кличе, то організуйте собі веселощі самі! Як щодо того, аби подивитися, коли улюблений виконавець виступатиме у вашому місті?

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