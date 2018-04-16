Гороскоп на тиждень з 16 по 22 квітня 2018 року

Зірки гарантують плідний тиждень Близнюкам, рішення проблем за допомогою близьких — Водоліям. Детальніше читайте прогноз для знаків зодіаку в нашому гороскопі на тиждень з 16 по 22 квітня 2018 року.

Овен

Ваш партнер на цьому тижні виконає будь-який ваш каприз. Так що сміливо можете загадувати бажання і доручати його своїй другій половинці.

Телець

Налаштуйтеся на пошук компромісів у всіх питаннях, а також обзаведіться терпінням. Повірте, ці якості дуже сильно вам знадобляться.

Близнюки

Реалізуйте свої творчі плани і давайте волю фантазії. Ваші пориви оцінять і на роботі, і в особистому житті.

Рак

Готуйтеся до критики як від партнера, так і начальника. На цьому тижні вам буде не просто приймати важливі рішення, тому зосередьтеся на внутрішньої гармонії.

Лев

Займіться самоосвітою і плануванням відпустки. Бажаючим вступити до вищого навчального закладу варто спробувати свої сили.

Діва

Сміливо вдавайтеся до допомоги оточуючих. Вони зможуть вирішити частину ваших проблем. Але не зловживайте їхньою довірою.

Терези

Не шукайте і не створюйте проблем на рівному місці. Якщо ви прислухаєтеся до цієї поради зірок, обов’язково досягнете успіху на цьому тижні.

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Скорпіон

Будьте готові чекати з вирішенням важливих питань. Терпіння — це те, що вам може зараз допомогти.

Стрілець

На початку тижня вам належить вирішувати свої фінансові питання. Ви не будете нехтувати можливістю підзаробити або взяти на себе більше відповідальності, з імовірною винагородою.

Козеріг

Вам варто на цьому тижні зайнятися домашніми справами: запланувати або почати ремонт, змінити меблі або ж влаштувати генеральне прибирання.

Водолій

Ви зіткнетеся з труднощами на роботі. Варто розраховувати на допомогу колег, які добре до вас ставляться.

Риби

Весь тиждень присвятіть себе роботі. Але не потрібно забувати про повноцінний відпочинок і здоровий сон.

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