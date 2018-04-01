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Телеканал СТБ / Місячний календар садівника-городника на квітень 2018 року

Місячний календар садівника-городника на квітень 2018 року

Телеканал СТБ

Весна вже прийшла, і любителів рясного врожаю чекає цикл важливих робіт у саду та городі. Аби не прогадати з вдалими та невдалими днями для висаджування, читайте наш місячний календар садівника-городника на квітень 2018 року.

Календар

1—2 квітня — вдалі дні для зняття зимових покриттів із теплолюбивих рослин. Також у ці дні ви можете сміливо висадити розсаду та посіяти капусту.

3—5 квітня — щеплюйте дерева та сійте коренеплоди.

6—8 квітня — обрізайте плодові дерева та ягідні кущі.

9—10 квітня — не сійте та не висаджуйте рослини, проте можете провести профілактичні оприскування дерев і кущів від шкідників.

11—13 квітня — можете саджати капусту та ранні сорти картоплі.

14—15 квітня — розкорчовуйте старі та хворі плодові дерева.

16—17 квітня — саджайте овочі, саджанці плодових дерев і ягідних кущів.

18—19 квітня — сійте бобові та горох, однак утримайтесь від висадки овочів та ягід.

20—21 квітня — висаджуйте огірки, дині, кавуни, овочі у теплицях.

22—23 квітня — саджайте садженці плодових дерев і ягідних кущів.

24—26  квітня — садіть смородину, розсаду полуниці та саджанці ягід.

27—28 квітня — не займайтесь городніми та садовими роботами, невдалі дні.

29—30 квітня — удобрюйте ґрунт та стрижіть газони, а від висадки рослин ліпше утримайтесь.

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Прикмети садівника-городника на квітень 2018 року

Як відомо, існують важливі прикмети, що дозволяють відслідкувати, яким буде майбутній врожай. Кілька з них ми для вас підготували:

  • Якщо наприкінці квітня пройдуть теплі дощі, чекайте на хороший врожай.
  • Коли жаба починає квакати, настав час сіяти овес.
  • Квітнева тала вода йде в ясні ночі — чекайте хорошої погоди на збір хлібу.
  • Якщо на Благовіщення пройде гроза, готуйтесь збирати багато горіхів. Якщо туман, вітер чи іній — рік буде врожайним. Коли на це свято пройдуть дощі, влітку сміливо йдіть по гриби, назбираєте цілий кошик.
  • Якщо в квітні — блакитні хмари, то будуть часті дощі.
  • Якщо сирим буде квітень, чекайте грибного літа.

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