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Телеканал СТБ / Гороскоп на тиждень з 23 липня по 29 липня 2018 року

Гороскоп на тиждень з 23 липня по 29 липня 2018 року

Телеканал СТБ

Гороскоп на тиждень з 23 липня по 29 липня 2018 року буде складним для Риб і добре складеться для Овнів. Детальніше про прогнози для знаків зодіаку на тиждень з 23 липня по 29 липня 2018 року читайте в нашому гороскопі.  

Овен

Цього тижня ви можете розслабитися і зайнятися собою. Це найкращий період для відпустки. Хороший період також для роздумів і планування майбутнього.  

Телець

На початку тижня до вас проявить прихильність начальство. Укладайте угоди і проводьте ризикові переговори. Зірки на вашому боці.  

Близнюки

Якщо будете правильно розраховувати свою енергію і направляти в потрібне русло, то до кінця тижня уникнете конфліктів і зумієте домовитися з керівництвом.  

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Рак

Не піддавайтеся на авантюрні пропозиції. Зберігайте здоровий глузд і покладайтеся лише на себе. В кінці тижня можливий додатковий прибуток.  

Лев

Вам доведеться дуже швидко закінчувати всі свої справи. Вам бракуватиме часу і вас будуть квапити. Розпишіть свій тиждень і дійте за планом.  

Діва

Вам щаститиме, але не варто тягнути час на виконання мрії. Удача може вас покинути, якщо будете довго думати. Беріть ініціативу у свої руки і дійте.  

Терези

Цього тижня вам вдасться повністю вирішити всі свої важливі питання. У цьому вам допоможуть ваша харизма і чарівність. Користуйтеся собі на благо.  

Скорпіон

Вам доведеться приймати дуже важливе рішення, якездатне змінити ваше життя. Не поспішайте, а добре все зважте: чи ви оберете комфорт, чи можливість стати успішним.  

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Стрілець

Цей тиждень вас гризтимуть сумніви. Не поспішайте з висновками, дайте собі час і поспостерігайте за ситуацією. До кінця тижня все вирішиться.  

Козеріг

Перед вами постане вибір: або робота, або переїзд в інше місто. Щоб визначитися, зверніться по пораду до рідної людини. У розмові з нею ви все зрозумієте.  

Водолій

Тиждень буде бурхливим та енергійним. Головне завдання – все встигнути. Продумуйте кожну дію в деталях, тоді у вас все вийде.  

Риби

Тиждень буде складним, потрібно набратися терпіння та мудрості. Правильно розраховуйте свої дії та вчіться йти на поступки.

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