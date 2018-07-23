Гороскоп на тиждень з 23 липня по 29 липня 2018 року буде складним для Риб і добре складеться для Овнів. Детальніше про прогнози для знаків зодіаку на тиждень з 23 липня по 29 липня 2018 року читайте в нашому гороскопі.

Овен

Цього тижня ви можете розслабитися і зайнятися собою. Це найкращий період для відпустки. Хороший період також для роздумів і планування майбутнього.

Телець

На початку тижня до вас проявить прихильність начальство. Укладайте угоди і проводьте ризикові переговори. Зірки на вашому боці.

Близнюки

Якщо будете правильно розраховувати свою енергію і направляти в потрібне русло, то до кінця тижня уникнете конфліктів і зумієте домовитися з керівництвом.

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2018 рік

Рак

Не піддавайтеся на авантюрні пропозиції. Зберігайте здоровий глузд і покладайтеся лише на себе. В кінці тижня можливий додатковий прибуток.

Лев

Вам доведеться дуже швидко закінчувати всі свої справи. Вам бракуватиме часу і вас будуть квапити. Розпишіть свій тиждень і дійте за планом.

Діва

Вам щаститиме, але не варто тягнути час на виконання мрії. Удача може вас покинути, якщо будете довго думати. Беріть ініціативу у свої руки і дійте.

Терези

Цього тижня вам вдасться повністю вирішити всі свої важливі питання. У цьому вам допоможуть ваша харизма і чарівність. Користуйтеся собі на благо.

Скорпіон

Вам доведеться приймати дуже важливе рішення, якездатне змінити ваше життя. Не поспішайте, а добре все зважте: чи ви оберете комфорт, чи можливість стати успішним.

Більше на тему: Як здійснити мрії в 2018 році — гороскоп від Рафаїла Бражеєва

Стрілець

Цей тиждень вас гризтимуть сумніви. Не поспішайте з висновками, дайте собі час і поспостерігайте за ситуацією. До кінця тижня все вирішиться.

Козеріг

Перед вами постане вибір: або робота, або переїзд в інше місто. Щоб визначитися, зверніться по пораду до рідної людини. У розмові з нею ви все зрозумієте.

Водолій

Тиждень буде бурхливим та енергійним. Головне завдання – все встигнути. Продумуйте кожну дію в деталях, тоді у вас все вийде.

Риби

Тиждень буде складним, потрібно набратися терпіння та мудрості. Правильно розраховуйте свої дії та вчіться йти на поступки.

Більше на тему: Любовний гороскоп на червень 2018: чого чекати кожному зі знаків зодіаку

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ