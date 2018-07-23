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Телеканал СТБ / Гороскоп на неделю с 23 июля по 29 июля 2018 года

Гороскоп на неделю с 23 июля по 29 июля 2018 года

Телеканал СТБ

Гороскоп на неделю с 23 июля по 29 июля 2018 года будет сложным для Рыб и хорошо сложиться для Овнов. Детальнее о прогнозах для знаков зодиака на неделю с 23 июля по 29 июля 2018 года читайте в нашем гороскопе.

Овен

На этой неделе вы можете расслабиться и заняться собой. Это лучший период для отпуска. Хороший период также для размышлений и планирования будущего.

Телец

В начале недели к вам проявит благосклонность начальство. Заключайте сделки и проводите рисковые переговоры. Звезды на вашей стороне.

Близнецы

Если будете правильно рассчитывать свою энергию и направлять в нужное русло, то к концу недели избежите конфликтов и сумеете договориться с руководством.

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Рак

Не поддавайтесь  на авантюрные предложения. Сохраняйте здравый рассудок и полагайтесь только на себя. В конце недели возможна дополнительная прибыль.

Лев

Вам придется очень быстро заканчивать все свои дела. Вам будет не хватать времени и вас будут торопить. Распишите свою неделю и действуйте по плану.

Дева

Вам будет везти, но не стоит тянуть время во исполнение мечты. Удача может вас покинуть, если будете долго думать. Берите инициативу в свои руки и действуйте.

Весы

На этой неделе вам удастся полностью разрешить все свои важные вопросы. В этом вам помогут ваша харизма и обаяние. Пользуйтесь ими себе во благо.

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Скорпион

Вам придется принимать очень важное решение, которое способно изменить вашу жизнь. Не спешите, а хорошо все взвесьте: или вы выберите комфорт, или возможность стать успешным.

Стрелец

Эту неделю вас будут гложить сомнения. Не спешите с выводами, дайте себе время и понаблюдайте за ситуацией. К концу недели все разрешится.

Козерог

Пред вами предстанет выбор: или работа, или переезд в другой город. Чтобы определиться, обратитесь за советом к родному человеку. В разговоре с ним вы все поймете.

Водолей

Неделя будет бурной и энергичной. Главная задача — все успеть. Продумывайте каждое действие в деталях, тогда у вас все получится.

Рыбы

Неделя будет сложной, нужно набраться терпения и мудрости. Правильно рассчитывайте свои действия и учитесь идти на уступки.

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