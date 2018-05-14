Гороскоп на неделю советует одним знакам зодиака пойти в отпуск и отдохнуть, а другим — активно строить свою карьеру. Детальнее читайте в нашем гороскопе с 14 по 20 мая 2018 года.
Овен
В начале недели ожидайте новые знакомства, которые принесут вам приятное общение. Возобновите отношения с теми, с кем давно в ссоре. В конце недели вас могут попытаться обмануть тайные недруги.
Телец
На этой неделе вам будет тяжело в финансовой сфере. Займитесь решением вопросов, связанных с льготами и компенсациями. Под конец недели постарайтесь уединиться и проанализировать последние события.
Близнецы
На этой неделе планируйте свое времяпрепровождение и готовьтесь к отпуску. Возможно новое знакомство в соцсети, которое перерастет в виртуальную связь. Во второй половине недели могут возникнуть проблемы в общении с руководством.
Рак
Будьте уверены в своих силах и у вас есть возможность добиться желаемого уже до конца недели. Налаживайте хорошие отношения с окружающими и не обращайте внимания на критику.
Лев
Львам в начале недели будет сопутствовать удача в любых делах. Посвящайте время друзьям и близким, ищите полезные знакомства. В конце недели отложите на время вопросы, связанные с решением финансовых проблем.
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Дева
В начале недели у вас намечаются позитивные изменения в работе. Возможно повышение или премия. Во второй половине недели вероятны конфликты с партнером. Проявляйте мягкость в общении и все наладится.
Весы
Обратите внимание на проблемы любимого человека. Ему нужна ваша поддержка. У вас есть шанс улучшить ваши отношения. В конце недели может ухудшиться самочувствие и начаться проблемы со здоровьем.
Скорпион
В начале недели займитесь генеральной уборкой и без сожаления выбросьте свои старые вещи. Вы заметите, как начнет преображаться ваша жизнь. В конце недели будьте внимательны к семейным отношениям. Помните, что ваша нежность и забота о любимом человеке способна сгладить любые противоречия.
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Стрелец
Ваша личная жизнь наладится. Вы сможете найти общий язык с партнером по многим вопросам. Есть вероятность приятного сюрприза. Под конец недели звезды советуют вам не обсуждать серьезные вопросы с родителями.
Козерог
Займитесь своим здоровьем, пройдите полный курс лечения. Благоприятный период для поездки в санаторий, занятия спортом. В конце недели вы можете столкнуться со сплетнями и нехорошими слухами.
Водолей
В любви вам будет везти всю неделю. Устройте романтическое свидание и раскройтесь любимому человеку. Но не тратьте сильно деньги, они вам в скором будущем очень понадобятся. К концу недели у вас проснется азарт, но не поддавайтесь искушению.
Рыбы
На этой неделе вам будет комфортно и дома, и на работе. Воспользуйтесь ситуацией и займитесь благоустройством дома и продвижением по карьерной лестнице. В конце недели будьте осторожны в быту, чтобы не получить травму.
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