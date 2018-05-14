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Телеканал СТБ / Гороскоп на тиждень з 14 по 20 травня 2018 року

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 травня 2018 року

Телеканал СТБ

Гороскоп на тиждень радить одним знакам зодіаку піти у відпустку та відпочити, а іншим — активно будувати свою кар’єру. Детальніше читайте в нашому гороскопі з 14 по 20 травня 2018 року.  

Овен

На початку тижня очікуйте нові знайомства, які принесуть вам приємне спілкування.  Відновіть стосунки з тими, з ким давно у сварці. Наприкінці тижня вас можуть спробувати обдурити таємні недруги.  

Телець

Цього тижня вам буде складно у фінансовій сфері. Займіться вирішенням питань, пов’язаних з пільгами і компенсаціями. Під кінець тижня постарайтеся усамітнитися та проаналізувати останні події.  

Близнюки

Цього тижня плануйте своє проведення часу та готуйтеся до відпустки. Можливе нове знайомство в соцмережі, яке переросте у віртуальний зв’язок. У другій половині тижня можуть виникнути проблеми в спілкуванні з керівництвом.

Рак

Будьте впевнені в своїх силах і у вас є можливість домогтися бажаного вже до кінця тижня. Налагоджувати добрі стосунки з оточуючими і не звертайте уваги на критику.  

Лев

Левів на початку тижня буде супроводжувати удача в будь-яких справах. Присвячуйте час друзям і близьким, шукайте корисні знайомства. В кінці тижня відкладіть на деякий час питання, пов’язані з вирішенням фінансових проблем.  

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Діва

На початку тижня у вас намічаються позитивні зміни в роботі. Можливе підвищення або премія. У другій половині тижня ймовірні конфлікти з партнером. Проявляйте м’якість у спілкуванні, і все налагодиться.  

Терези

Зверніть увагу на проблеми коханої людини. Їй потрібна ваша підтримка. У вас є шанс поліпшити ваші стосунки. В кінці тижня може погіршитися самопочуття і початися проблеми зі здоров’ям.  

Скорпіон

На початку тижня займіться генеральним прибиранням і без жалю викиньте свої старі речі. Ви помітите, як почне змінюватися ваше життя. В кінці тижня будьте уважні до сімейних стосунків. Пам’ятайте, що ваша ніжність і турбота про кохану людину здатна згладити будь-які протиріччя.  

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Стрілець

Ваше особисте життя налагодитися. Ви зможете знайти спільну мову з партнером з багатьох питань. Існує ймовірність приємного сюрпризу. Під кінець тижня зірки радять вам не обговорювати серйозні питання з батьками. 

Козеріг

Займіться своїм здоров’ям, пройдіть повний курс лікування. Сприятливий період для поїздки в санаторій, заняття спортом. В кінці тижня ви можете стикнутися з плітками і нехорошими чутками.  

Водолій

У коханні вам буде щастити весь тиждень. Влаштуйте романтичне побачення та розкрийтеся коханій людині. Але не витрачайте сильно гроші, вони вам незабаром дуже знадобляться. До кінця тижня у вас прокинеться азарт, але не піддавайтеся спокусі.  

Риби

Цього тижня вам буде комфортно і вдома, і на роботі. Скористайтеся ситуацією і займіться благоустроєм помешкання і просуванням кар’єрною драбиною. В кінці тижня будьте обережні в побуті, щоб не отримати травму.

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