Гороскоп на тиждень з 8 по 14 липня 2019 року підкаже, як краще спланувати свій тиждень. Коли варто втілювати плани у реальність? І навпаки — яких моментів потрібно уникати? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 8 по 14 липня 2019 року від експертів проєкту «Слідство ведуть екстрасенси».

Гороскоп на тиждень — Овни

Цього тижня Овнів чекає серйозна розмова на роботі. Безліч невирішених питань та запізнення матимуть погані наслідки. Напружена атмосфера може погіршити стосунки з колегами. Тому уникайте пліток, аби не втратити своє місце. Ви занадто заплуталися, але це найкращий час, щоб розібратися з усіма проблемами. На вихідних варто поговорити з коханою людиною. Змінюйтесь, і доля посміхнеться вам.

Гороскоп на тиждень — Тельці

Тельцям доведеться добряче постаратися для досягнення своїх цілей. Але завдання на роботі і вдома не повинні збити вас зі звичного ритму життя. Зірки радять гарно організувати свій тиждень, щоб не перенапружуватися та не нервувати. Вихідні проведіть у компанії близьких людей. Запропонуйте друзям поїхати у невелику подорож, наприклад, за місто.

Гороскоп на тиждень — Близнюки

Близнюки, приділіть увагу домашнім клопотам — влаштуйте генеральне прибирання та зробіть перестановку меблів. Адже саме цього тижня до вас навідаються непрохані гості. Не розчаровуйтесь завчасно, ви проведете ці дні у веселій компанії. Зірки рекомендують берегти кошти, не витрачаючи їх на непотрібні речі. Вихідні теж не варто проводити на самоті, адже літній час — найкращий період для прогулянок на свіжому повітрі.

Гороскоп на тиждень — Раки

Ракам варто розібратися в собі та своїх почуттях. Палкий характер може зруйнувати не тільки особисті стосунки, але й погіршити ситуацію на роботі. Розслабтеся, проведіть час із користю: займіться спортом, читайте мотивуючу літературу, дізнавайтеся більше про людей, які вас оточують. Здається, у вас проблеми в особистому житті. Тому на вихідних відверто поговоріть з коханою людиною про те, що вас найбільше тривожить.

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Гороскоп на тиждень — Леви

Це вдалий тиждень для покращення свого статусу на роботі. Постарайтеся відновити довіру, а також зосередьтеся на завданнях, які надходять від керівництва. Саме зараз чудовий час, щоб проявити потенціал та похвалитися досягненнями. Ви недооцінюєте себе — це найбільше помилка. Вам буде корисно записатися на мотивуючі курси. Наприкінці тижня Левів чекає приємний сюрприз.

Гороскоп на тиждень — Діви

Дівам варто насолоджуватися приємними моментами з партнером. Ви занадто поринули у роботу і тепер перестали приділяти багато уваги коханій людині. Тому важливо, щоб ви почали набагато більше цінувати особисте життя. Вихідні — найкращий час, щоб пізнати краще одне одного. Відправляйтеся разом з партнером на прогулянку або на шопінг.

Гороскоп на тиждень — Терези

Цього тижня зірки віщують прибуток і хороші можливості. Тому не проґавте шанс показати, на що ви спроможні. На роботі проявляйте ініціативу, виконуйте всі справи сумлінно. Результат вас потішить. На вихідних будьте обережні. Є ймовірність, що ви наступите на старі граблі — повторите помилку минулого. Це стосується особистого життя.

Гороскоп на тиждень — Скорпіони

Мрієте щось змінити у власному житті? Цього тижня нарешті наважтесь на цей крок. Успішне майбутнє не за горами. Ви занадто довго займалися справою, яка вас не приваблює. І більше того — не приносить прибутку. Зірки впевнені, що ви заслуговуєте кращого. На вихідних приготуйте поживний сніданок, зателефонуйте друзям і запросіть їх на рандеву.

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Гороскоп на тиждень — Стрільці

Стрільцям варто звернути увагу на здоров’я. Погіршення фізичного стану свідчить про втому на роботі та емоційне виснаження. Ви женетеся за успіхом, натомість — втрачаєте здоров’я. Не бійтеся зізнатися, що втомилися. Присвятіть цей тиждень тільки собі. Візьміть відпустку, якої вам давно не вистачає. Так ви знайдете нові сили і натхнення.

Гороскоп на тиждень — Козероги

Цей тиждень ідеальний для саморозвитку. Ви можете поділитися своїми шаленими ідеями з тими, хто відчуває ваш ентузіазм. Щоб тиждень став продуктивним, вам не слід розслаблятися. Не відкладайте справи на завтра. Поставлені цілі повинні бути виконані. А вже на вихідних вас чекатиме довгоочікуваний відпочинок.

Гороскоп на тиждень — Водолії

Зірки кажуть, що Водоліям не треба опиратися на власні почуття. Цього тижня краще прислухатися до думки оточуючих. Так, ви почуєте багато критики, але не приймайте її близько до серця. Спробуйте змінити щось у собі. Наприклад, відмовтесь від шкідливих звичок, які отруюють ваше життя. Ближче до вихідних ви зможете підкорювати нові вершини.

Гороскоп на тиждень — Риби

Безсумнівно, цього тижня успіх на вашій стороні. Ви випромінюєте позитив і тепер ніщо не зіпсує настрій. Продовжуйте впевнено робити те, що ви нещодавно розпочали. Зірки бачать, що у вас великий потенціал. Успішний тиждень закріпіть відпочинком з друзями. Літні дні подарують вам нові знайомства, які скоро стануть у нагоді.

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