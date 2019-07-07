Гороскоп на 8 липня 2019 року розповість, що чекати саме вам від понеділка. Як справи з кар’єрою у Раків і Львів, розповідають екстрасенси СТБ в гороскопі на сьогодні. Читайте в матеріалі.

Більше на тему: Місячний календар садівника-городника на липень 2019 року

Овен

Овнам варто відвідати батьків або поїхати на батьківщину в цей день. Сьогодні ви зможете налагодити відносини з батьками, якщо до цього були труднощі. Вони обов’язково допоможуть вам або ви зі свого боку допоможете їм.

Телець

Тельці, сьогодні ви багато часу будете перебувати в інтернеті і соціальних мережах. Якщо хочете освоїти новий навик, пов’язаний з всесвітньою мережею, то зверніть увагу на інтернет маркетинг. Дуже перспективна річ.

Близнюки

Близнюки, здати сьогодні будь-які іспити і пройти стажування буде складно. Щоб все вийшло – найміть репетитора. Якщо вам потрібно скоро здавати на права підготуйтеся краще і візьміть додаткові практичні уроки.

Рак

Раки, сьогодні вам може запропонувати контракт людина з іншої країни. Але нічого зараз підписувати не варто, швидше за все ви не домовитеся і зустріч може перенестися на інший день. Краще почекати.

Лев

Леви, сьогодні бажано трохи змінити ваш стиль роботи. Задумайтесь, може ви готові до ребрендингу своєї компанії або хочете піти трохи іншим шляхом? Якщо так, то починайте це прямо сьогодні!

Діва

Діви, сьогодні ви можете дізнатися, що колеги поширюють про вас чутки. Але в цьому плані краще не таїти образу, а зрозуміти себе, пробачити неприємних вам людей і відпустити їх зі свого життя. І зараз ми не тільки про колег.

Більше на тему: Графік магнітних бур на липень 2019 року

Терези

Терези, якщо ви в пошуку роботи, то зможете її знайти саме сьогодні, причому на дуже вигідних умовах. Взагалі, з цього дня ви станете по-новому ставитися до роботи, до грошей, у вас може відбутися зміна системи цінностей.

Скорпіон

Скорпіони, сьогодні ви опинитеся на новому соціальному щаблі. Можете навіть познайомитися з новими для вас людьми і ці знайомства можуть вам дуже допомогти в роботі.

Стрілець

Стрільці, не бійтеся сьогодні братися на роботі за складну задачу, але тільки якщо бачите в ній свій розвиток. Сьогодні вам необхідно працювати на новому сучасному обладнанні, яке можуть видати на роботі. Це допоможе вам стати кращим фахівцем.

Козеріг

Козероги, у вас в житті зараз не найкращий час для хірургічних операцій або змін зовнішності, майте на увазі. А сьогодні взагалі досить травмонебезпечний день, особливо для ніг. Якщо ще не оформили страховку, то зробіть це.

Водолій

Водолії, в фінансовому плані ви до сих пір успішні. Ваш талант і вміння поза конкуренцією, тому ви можете просити максимально вигідні умови на роботі. Торг з вами взагалі не доречний і якщо робота пов’язана з торгівлею, то ціну скидати не варто.

Риби

Риби, зараз вас можна назвати обличчям своєї компанії! Ви буквально міняєте її імідж в кращу сторону, можете навіть провести вдалий ребрендинг. Не бійтеся в цей день проявляти ініціативу, вона буде почута і оцінена по достоїнству.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ