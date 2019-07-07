Гороскоп на 8 июля 2019 года расскажет, что ждать именно вам от понедельника. Как дела с карьерой у Раков и Львов, рассказывают экстрасенсы СТБ в гороскопе на сегодня. Читайте в материале.

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Овен

Овнам стоит навестить родителей или поехать на родину в этот день. Сегодня вы сможете наладить отношения с родителями, если до этого были трудности. Они обязательно помогут вам или вы со своей стороны поможете им.

Телец

Тельцы, сегодня вы много времени будете находиться в интернете и социальных сетях. Если хотите освоить новый навык, связанный с всемирной сетью, то обратите внимание на интернет маркетинг. Очень перспективная вещь.

Близнецы

Близнецы, сдать сегодня любые экзамены и пройти стажировку будет сложно. Чтобы все получилось – наймите репетитора. Если вам нужно скоро на права подготовьтесь лучше и возьмите дополнительные практические уроки.

Рак

Раки, сегодня вам может предложить контракт человек из другой страны. Но ничего сейчас подписывать не стоит, скорее всего вы не договоритесь и встреча может перенестись на другой день. Лучше подождать.

Лев

Львы, сегодня желательно немного сменить ваш стиль работы. Задумайтесь, может вы готовы к ребрендингу своей компании или хотите пойти немного другим путем? Если да, то начинайте это прямо сегодня!

Дева

Девы, сегодня вы можете узнать, что коллеги распространяют о вас слухи. Но в этом плане лучше не таить обиду, а понять себя, простить неприятных вам людей и отпустить их из своей жизни. И сейчас мы не только о коллегах.

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Весы

Весы, если вы в поиске работы, то сможете ее найти именно сегодня, причем на очень выгодных условиях. Вообще, с этого дня вы станете по-новому относится к работе, к деньгам, у вас может произойти смена системы ценностей.

Скорпион

Скорпионы, сегодня вы окажетесь на новой социальной ступени. Можете даже познакомиться с новым для вас обществом людей и эти знакомства могут вам очень помочь в работе.

Стрелец

Стрельцы, не бойтесь сегодня браться на работе за сложную задачу, но только если видите в ней свое развитие. Сегодня вам необходимо работать на новом современном оборудовании, которое могут выдать на работе. Это поможет вам стать лучшим специалистом.

Козерог

Козероги, у вас в жизни сейчас не лучшее время для хирургических операций или изменений внешности, имейте ввиду. А сегодня вообще достаточно травмоопасный день, особенно для ног. Если еще не оформили страховку, то сделайте это.

Водолей

Водолеи, в финансовом плане вы до сих пор успешны. Ваш талант и умения вне конкуренции, поэтому вы можете просить максимально выгодные условия на работе. Торг с вами вообще не уместен и если работа связана с торговлей, то цену сбрасывать не стоит.

Рыбы

Рыбы, сейчас вас можно назвать лицом своей компании! Вы буквально меняете ее имидж в лучшую сторону, можете даже провести удачный ребрендинг. Не бойтесь в этот день проявлять инициативу, они будут услышаны и оценены по достоинству.

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