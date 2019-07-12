Гороскоп на 13 липня 2019 року розповість про вашу суботу докладніше. Як пройде вихідний у Стрільців, Водоліїв та інших знаків зодіаку – читайте в гороскопі на сьогодні від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Овнам сьогодні варто зайнятися житловими питаннями. Найкраще, щоб хтось допоміг вам з перестановкою в будинку. Або можете просто викинути непотрібні речі, щоб вони не захаращували дім. Це корисно.

Телець

Тельці, щоб цей день пройшов цікаво, згадайте, що вже середина літа і сидіти вдома просто не дозволено! Дізнайтеся про всі події у вашому місті і виберіть відповідну для себе.

Близнюки

Близнюки, якщо у вас зараз сердечко вільне, то на цих вихідних може початися роман! Придивіться до колег по роботі, хтось із них явно до вас небайдужий.

Рак

Раки, як щодо влаштувати собі шопінг? Звичайно, якщо після дня народження ще залишилися фінанси. А якщо він тільки попереду, то займіться поки своєю фігурою і запишіться на стрижку!

Лев

Леви, щось ви неспокійні останнім часом. Які сумніви вас мучать? Зав`язуйте з цим, а то у вас вже безсоння і пасивний стан. Так не годиться!

Діва

Діви, у вас зараз особисте життя на першому місці. Можете навіть прийняти рішення жити разом зі своєю половинкою. А може, навіть одружитися? Зараз саме час, не сумнівайтеся!

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Терези

Терези, за всі ваші успіхи і роботу понад норму ваша фотографія повинна бути в графі «найкращий працівник місяця». Серйозно, ви навіть в суботу працюєте?

Скорпіон

Скорпіони, сьогодні саме час зробити собі рекламу! Рівень вашої популярності буде рости, якщо ви трохи піднажмете. У будь-яких конкурсах і змаганнях у вас високі шанси на перемогу.

Стрілець

Стрільці, будьте максимально обережними при оплаті чого-небудь в інтернеті. І не переказуйте гроші на карту незнайомцям! Можете стикнутися з шахрайством і втратити гроші.

Козеріг

Козероги, зосередьтеся на особистому житті зараз. Якщо ви самотні, то погоджуйтеся на побачення. Якщо ні, влаштовуйте спільні свята і тоді стосунки вийдуть на новий рівень. Чесно-чесно.

Водолій

Водолії, вам варто поміняти взагалі ставлення до роботи зараз. Тим паче грядуть великі зміни. Може спробувати інший підхід?

Риби

Риби, будь-які свята і заходи сьогодні пройдуть на ура! Обов’язково кудись сходіть і продемонструйте там своє хобі, адже ви вже багато чому навчилися і готові відкритися світові…

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