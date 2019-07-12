Гороскоп на 13 июля 2019 года расскажет о вашей субботе подробнее. Как пройдет выходной у Стрельцов, Водолеев и других знаков зодиака – читайте в гороскопе на сегодня от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овнам сегодня стоит заняться жилищными вопросами. Лучше всего, чтобы кто-то помог вам с перестановкой в доме. Или можете просто выбросить ненужные вещи, чтобы они не захламляли дом. Это полезно.

Телец

Тельцы, чтобы этот день прошёл интересно, вспомните, что уже середина лета и сидеть дома просто непозволительно! Узнайте о всех событиях в вашем городе и выберите подходящее для себя.

Близнецы

Близнецы, если у вас сейчас сердечко свободно, то на этих выходных может начаться роман! Присмотритесь к коллегам по работе, кто-то из них явно к вам неравнодушен.

Рак

Раки, как насчёт устроить себе шопинг? Конечно, если после дня рождения ещё остались финансы. А если он только впереди, то займитесь пока своей фигурой и запишитесь на стрижку!

Лев

Львы, что-то вы беспокойные в последнее время. Какие сомнения вас мучают? Завязывайте с этим, а то у вас уже бессонница и пассивное состояние. Так не годится!

Дева

Девы, у вас сейчас личная жизнь на первом месте. Можете даже принять решение жить вместе со своей половинкой. А может, даже жениться? Сейчас самое время, не сомневайтесь!

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Весы

Весы, за все ваши успехи в работе и постоянные переработки ваша фотография должна быть в графе «лучший работник месяца». Серьезно, вы даже в субботу работаете?

Скорпион

Скорпионы, сегодня самое время сделать себе рекламу! Уровень вашей популярности продолжит расти, если вы немного поднажмете. В любых конкурсах и соревнованиях у вас высокие шансы на победу.

Стрелец

Стрельцы, будьте максимально аккуратны при оплате чего-либо в интернете. Не перечисляйте деньги на карту незнакомцам! Можете столкнуться с мошенничеством и потерять деньги.

Козерог

Козероги, сосредоточьтесь на личной жизни сейчас. Если вы одиноки, то соглашайтесь на свидание. Если нет, устраивайте совместные праздники и тогда отношения выйдут на новый уровень. Честно-честно.

Водолей

Водолеи, вам стоит поменять вообще отношение к работе сейчас. Тем более, что грядут большие перемены. Может, попробовать другой подход?

Рыбы

Рыбы, любые праздники и мероприятия сегодня пройдут на ура! Обязательно куда-то сходите и продемонстрируйте там своё хобби, ведь вы уже многому научились и готовы открыться миру…

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