Гороскоп на 14 липня 2019 року розповість, що ж вам чекати від неділі. Як варто провести цей день Близнюкам і Скорпіонам, розповідають екстрасенси СТБ в гороскопі на сьогодні. Читайте в матеріалі.

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Овен

Овнам потрібно визначитися з ким і де ви хочете жити. Взагалі сьогодні варто вирішити всі житлові питання остаточно, не починати ж вам тиждень з переживань на душі.

Телець

Тельці, ваші старання сьогодні будуть винагороджені! Ви зможете отримати компенсацію або невеликий подаруночок. Тим більше, якщо натякнете про це.

Близнюки

Якщо Близнюки сьогодні з’являться на якомусь святі, заході чи весіллі, то там вам можуть зізнатися в любові або навіть зробити пропозицію!

Рак

Раки, хоч останнім часом з грошима у вас краще, але вони постійно кудись зникають. Спробуйте порахувати на що ви витрачаєте гроші і зробити висновки.

Лев

Леви, у вас можуть виникнути непорозуміння з мамою сьогодні або з іншим родичем. Ви навіть можете дізнатися правду, яка вам зовсім не сподобається.

Діва

Сьогодні чекайте подарунок або фінансову допомогу від коханої людини. Дівам навіть можуть зробити пропозицію або відбудеться весілля. Якщо це так, наші вітання!

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Терези

Сьогодні вам краще провести кілька процедур для профілактики здоров’я. Якщо є можливість — поїдьте на природу, в санаторій або в спа. Це вам дуже допоможе.

Скорпіон

Скорпіонам варто сьогодні влаштувати романтичне побачення. А взагалі, задумайтеся про спільну поїздку кудись в теплі краї. Вам це зараз необхідно.

Стрілець

Стрільцям варто відвідати друга чи чекайте його приїзд до вас. Взагалі, ви навіть можете допомогти один одному вирішити житлове питання, але ж це вам дуже актуально.

Козеріг

У Козерогів буде серйозна розмова з партнером. Діліться почуттями, не бійтеся, це обов’язково буде взаємно. І чекайте приємне побачення.

Водолій

Якщо у вас немає пари, то саме сьогодні ви можете зустріти свою любов! Більш того, придивіться до колег по роботі, зірки натякають, що у вас може закрутитися службовий романчик.

Риби

Рибам сьогодні треба тішити своє его. Виходьте в люди, робіть собі рекламу або показуйте чого ви досягли в своєму хобі, — всі це принесе вам великий успіх!

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