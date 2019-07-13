Гороскоп на 14 июля 2019 года расскажет, что вам ждать от воскресенья. Как стоит провести этот день Близнецам и Скорпионам, рассказывают экстрасенсы СТБ в гороскопе на сегодня. Читайте в материале.

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Овен

Овнам нужно определиться с кем и где вы хотите жить. Вообще сегодня стоит решить все жилищные вопросы окончательно, не начинать же вам неделю с беспокойством на душе.

Телец

Тельцы, ваши старания сегодня будут вознаграждены! Вы сможете получить компенсацию или небольшой подарочек. Тем более, если намекнёте об этом..

Близнецы

Если Близнецы сегодня окажутся на каком-то празднике, мероприятии или свадьбе, то там вам могут признаться в любви или даже сделать предложение!

Рак

Раки, хоть в последнее время с деньгами у вас получше, но они постоянно куда-то исчезают. Попробуйте посчитать на что вы тратите деньги и сделать выводы.

Лев

Львы, у вас могут возникнуть недопонимания с мамой сегодня или с другим родственником. Вы даже можете узнать правду, которая вам совсем не понравится.

Дева

Сегодня ожидайте подарок или финансовую помощь от любимого человека. Девам даже могут сделать предложение или состоится свадьба. Если это так, наши поздравления!

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Весы

Сегодня вам лучше провести несколько процедур для профилактики здоровья. Если есть возможность — съездите на природу, в санаторий или в спа. Это вам очень поможет.

Скорпион

Скорпионам стоит сегодня устроить романтическое свидание. А вообще, задумайтесь о совместной поездке куда-то в тёплые края. Вам это сейчас необходимо.

Стрелец

Стрельцам стоит навестить друга или ожидайте его приезд к вам. Вообще, вы даже можете помочь друг-другу решить жилищный вопрос, а ведь это вам очень актуально.

Козерог

У Козерогов будет серьезный разговор с партнёром. Делитесь чувствами, не бойтесь, вам обязательно ответят взаимностью. И ждите приятное свидание.

Водолей

Если у вас нет пары, то именно сегодня вы можете встретить свою любовь! Более того, присмотритесь к коллегам по работе, звезды намекают, что у вас может закрутиться служебный романчик.

Рыбы

Рыбам сегодня надо тешить своё эго. Выходите в люди, делайте себе рекламу или показывайте чего вы достигли в своём хобби, — все эти принесёт вам большой успех!

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