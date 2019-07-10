Гороскоп на 11 липня 2019 року розповість, що трапиться у вашому житті в цей четвер. Як варто змінити своє життя Овнам і Ракам, розповідають екстрасенси СТБ в гороскопі на сьогодні. Читайте в матеріалі.

Більше на тему: Східний гороскоп на 2019 рік від Каїна Крамера

Овен

Овнам варто переглянути свою систему цінностей і правила життя. Вам потрібні реформи в усіх напрямах, щоб після цього можна було почати все заново. Сьогодні також близька людина поділиться з вами правдою, про яку ви раніше не знали.

Телець

Тельці, сьогоднішній день буде багатий на хороші новини. Попереду вас чекає кілька поїздок, і ви навіть не можете вирішити, куди спочатку поїхати. Приємні клопоти вас чекають, Тельці.

Близнюки

Якщо у вас попереду далека поїздка, то можете стикнутися з труднощами в дорозі. Наприклад, вас може чекати скасування рейсу або ви можете спізнитися на нього. Також будьте дуже уважні, слідкуйте за документами.

Рак

Раки, дивіться по сторонах, вас чекає приємне відкриття. Також можете отримати сьогодні візу або інший документ, який допоможе вам у втіленні бажань.

Лев

В особистому житті Левам буде складно домовитися… Вас пов’язують робочі моменти і потрібно разом вирішувати проблеми. Але ваш партнер вам обов’язково допоможе, хоч і знехотя.

Діва

Сьогодні у Дів можуть бути сварки з партнером. Його плани вам незрозумілі. Але непорозуміння будуть незначними і ви зможете швидко помиритися. Також сьогодні дадуть про себе знати колишні партнери.

Більше на тему: Любовний гороскоп на липень 2019 року від Хаяла Алекперова

Терези

Сьогодні Терези можуть перестати спілкуватися з одним колом друзів і знайти для себе нове. І не погоджуйтеся на захід, куди покличе вас друг, вам там точно не сподобається і він поведеться не дуже гарно.

Скорпіон

Зараз у Скорпіонів дуже великий вплив на свою дитину. Вона буде у всьому вас слухатися, а ви в свою чергу постарайтеся проводити з нею максимально багато часу.

Стрілець

У Стрільців очікується вимушена поїздка, але вона не принесе вам того результату, який ви чекаєте. І сьогодні краще привести всі документи в порядок, щоб захистити себе від раптових штрафів і перевірок.

Козеріг

У Козерогів в особистому житті відбудуться позитивні події. Ви зійдетеся в думках і кохана людина допоможе у роботі. Чекайте, що вона запропонує вам спільну поїздку.

Водолій

Сьогодні друзі повернуть вам борги. Також ваш пасивний дохід принесе вам гарну суму, особливо якщо це пов’язано з фрилансом чи інтернетом. Також якщо збиралися купити машину або вирішити будь-яке інше питання з нею, то сьогодні саме час.

Риби

Рибам родич сьогодні допоможе у вирішенні проблеми, яка вас хвилює. А ось із друзями непорозуміння, вони сьогодні егоїстичні і нечесні, майте на увазі. Не варто погоджуватися на їхню пропозицію провести час разом, ви розчаруєтеся.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ