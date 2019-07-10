Гороскоп на 11 июля 2019 года расскажет, что случится в вашей жизни в этот четверг. Как стоит изменить свою жизнь Овнам и Ракам, рассказывают экстрасенсы СТБ в гороскопе на сегодня. Читайте в материале.

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Овен

Овнам стоит пересмотреть свою систему ценностей и правила жизни. Вам нужны реформы на всех фронтах, чтобы после этого можно было начать все заново. Сегодня также близкий человек поделится с вами правдой, о которой вы раньше не знали.

Телец

Тельцы, сегодняшний день будет богат на хорошие новости. Впереди вас ждет несколько поездок, и вы даже не можете решить, куда сначала поехать. Приятные хлопоты вас ждут, Тельцы.

Близнецы

Если вам предстоит дальняя поездка, то можете столкнуться с трудностями в дороге. Например, вас может ждать отмена рейса или вы можете опоздать на него. Также будьте очень внимательны, следите за документами.

Рак

Раки, смотрите по сторонам, вас ждёт приятное открытие. Также можете получить сегодня визу или другой документ, который поможет вам в воплощении желаний.

Лев

В личной жизни Львам будет сложно договориться… Вас связывают рабочие моменты и нужно вместе решать проблемы. Но ваш партнёр вам обязательно поможет, хоть и нехотя.

Дева

Сегодня у Дев могут быть ссоры с партнёром. Его планы вам непонятны. Но разногласия будут незначительными и вы сможете быстро помириться. Также сегодня дадут о себе знать бывшие партнёры.

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Весы

Сегодня Весы могут перестать общаться с одним кругом друзей и найти для себя новый. И не соглашайтесь на мероприятие, куда позовёт вас друг, вам там точно не понравится и он поведёт себя не очень красиво.

Скорпион

Сейчас у Скорпионов очень большое влияние на своего ребёнка. Он будет во всем вас слушаться, а вы в свою очередь постарайтесь проводить с ним максимально много времени.

Стрелец

У Стрельцов ожидается вынужденная поездка, но она не принесёт вам того результата, который вы ждёте. И сегодня лучше привести все документы в порядок, чтобы защитить себя от внезапных штрафов и проверок.

Козерог

У Козерогов в личной жизни произойдут положительные события. Вы сойдётесь во мнении и любимый человек поможет по работе. Ожидайте, что он предложит вам совместную поездку.

Водолей

Сегодня друзья вернут вам долги. Также ваш пассивный доход принесёт вам хорошую сумму, особенно если это связано с фрилансом или интернетом. Также если собирались купить машину или решить любой другой вопрос с ней, то сегодня самое время.

Рыбы

Рыбам родственник сегодня поможет в решении проблемы, которая вас волнует. А вот с друзьями непонятки, они сегодня эгоистичные и нечестные, имейте в виду. Не стоит соглашаться на их предложение провести время вместе, вы разочаруетесь.

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