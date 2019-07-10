Любовный гороскоп на июль 2019 года расскажет, что вам приготовил Амур. Кого из знаков зодиака ждут романтические приключения, а кому нужно опасаться внезапных связей? Как будут обстоять дела в личной жизни, рассказал эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы» Хаял Алекперов.

Любовный гороскоп на июль 2019 — Овны

В июле Овнам лучше не проявлять чрезмерной инициативы и настойчивости в сфере личных отношений. Ваши старания и рвения могут принести обратный результат — в виде хлопот и неоправданных претензий партнера. Совет звезд: чаще уступать любимому человеку. Одиноким же сердцам не стоит сидеть взаперти. Вы можете упустить приятное и весьма перспективное знакомство.

Любовный гороскоп на июль 2019 — Тельцы

Этот месяц сулит кардинальные перемены в личной сфере Тельцов. Любовь может застать вас врасплох даже в очереди на кассе супермаркета. А потому старайтесь всегда выглядеть на все сто. Что касается семейных знаков, то здесь лучше избегать выяснений отношений с любимым человеком, так как конфликт может быть затяжным.

Любовный гороскоп на июль 2019 — Близнецы

Звезды сулят Близнецам гармонию и взаимопонимание в отношениях с партнером. Самое время обсудить важные вопросы, вы легко придете к общему знаменателю. Одиноким же сердцам стоит внимательнее присмотреться к своему окружению. Возможно, вы в упор не замечаете свою любовь.

Любовный гороскоп на июль 2019 — Раки

Тяга Раков к умолчанию обид в этот период может стать главным камнем преткновения в отношениях с их половинкой. Совет звезд: чаще говорить с любимыми начистоту, так как партнер не умеет читать мысли и угадывать ваши желания. Одиноким сердцам звезды сулят перспективные свидания. Главное — находить время на них в тесном рабочем графике.

Любовный гороскоп на июль 2019 — Львы

В этом месяце Львы могут быть настолько вовлечены в карьерные вопросы, что личная сфера может отойти далеко на второй план. Чтобы избежать ссор и разногласий с партнером, уделяйте ему внимание и не избегайте откровенных разговоров. Что касается одиноких Львов, то в июле их ожидает масса новых знакомств. И хоть к кардинальным переменам в жизни они вряд ли приведут, скучать вам точно не придется.

Любовный гороскоп на июль 2019 — Девы

В личной жизни звезды сулят семейным Девам идиллию. Отличный повод прояснить былые разногласия и недомолвки. Одиноким же сердцам о себе могут напомнить прошлые отношения. Как бы ни хотелось поддаться чувству ностальгии, помните, что лишь отпустив прошлое, сможете сделать шаг навстречу будущему счастью.

Любовный гороскоп на июль 2019 — Весы

Июль может стать весьма напряженным для сферы личных отношений Весов. Чтобы избежать возможных ссор с любимыми, будьте сдержаннее. Постарайтесь направить свою энергию в нужное русло. Звезды сулят немалые успехи в творчестве. Одиноким же сердцам не стоит отклонять приглашения друзей погулять и развеяться — вас ждут интригующие знакомства.

Любовный гороскоп на июль 2019 — Скорпионы

Июль для Скорпионов — благоприятный период, чтобы обсудить с партнером важные вопросы и перевести отношения на новый уровень. Понять друг друга вам не составит труда. Одиноким представителям знака стоит быть осторожнее с новыми знакомствами в начале месяца. Вы можете неправильно воспринимать происходящие события, выдавая желаемое за действительность.

Любовный гороскоп на июль 2019 — Стрельцы

Не стоит жаловаться на отсутствие страсти и романтики в отношениях. Совет звезд: взять инициативу в свои руки! Устройте романтический ужин, внезапное свидание или порадуйте любимого человека подарком. Ответный шаг с его стороны не заставит себя ждать!

Любовный гороскоп на июль 2019 — Козероги

Расположение небесных тел сулит Козерогам новые знакомства и романтические свидания. Но старайтесь не торопить события, чтобы избежать досадных разочарований. Семейным представителям знака звезды категорически не советуют устраивать партнеру испытаний на ревность — можете спровоцировать серьезный конфликт.

Любовный гороскоп на июль 2019 — Водолеи

Старайтесь больше внимания уделять решению бытовых и семейных вопросов. Вашу занятость в сфере карьеры близкие могут воспринять как безразличие, что повлечет за собой обиды и ссоры. Одинокие же Водолеи окажутся в центре внимания противоположного пола. А потому флирт и романтические знакомства им гарантированы.

Любовный гороскоп на июль 2019 — Рыбы

В этом месяце Рыб накроет волной романтики. Несмотря на то, свободно ли сердце представителей знака или занято, новые знакомства и комплименты от противоположного пола не заставят себя ждать. Отличный повод заняться собой, пробежаться по магазинам в поисках обновок.

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