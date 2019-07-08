Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года подскажет, как лучше спланировать свою неделю. Когда стоит воплощать планы в реальность? И наоборот — каких моментов нужно избегать? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 8 по 14 июля 2019 от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Гороскоп на неделю — Овны

На этой неделе Овнов ждет серьезный разговор на работе. Множество нерешенных вопросов и опоздания приведут к плохим последствиям. Напряженная атмосфера может ухудшить отношения с коллегами. Поэтому избегайте сплетен, чтобы не потерять свое место. Вы слишком запутались, но это лучшее время, чтобы разобраться со всеми проблемами. На выходных стоит поговорить с любимым человеком. Меняйтесь, и судьба улыбнется вам.

Гороскоп на неделю — Тельцы

Тельцам придется изрядно постараться для достижения своих целей. Но задачи по работе и по дому не должны сбить вас с привычного ритма жизни. Звезды советуют хорошо организовать свою неделю, чтобы не перенапрягаться и не нервничать. Выходные проведите в компании близких людей. Предложите друзьям поехать в небольшое путешествие, например, отправиться за город.

Гороскоп на неделю — Близнецы

Близнецы, уделите внимание домашним хлопотам — устройте генеральную уборку и сделайте перестановку мебели. Ведь именно на этой неделе к вам наведаются незваные гости. Не расстраивайтесь раньше времени, вы проведете эти дни в веселой компании. Звезды рекомендуют следить за деньгами, не тратя их на ненужные вещи. Выходные тоже не стоит проводить в одиночестве, ведь летнее время — лучший период для прогулок на свежем воздухе.

Гороскоп на неделю — Раки

Ракам стоит разобраться в себе и своих чувствах. Пылкий характер может разрушить не только личные отношения, но и ухудшить ситуацию на работе. Расслабьтесь, проведите время с пользой: займитесь спортом, читайте мотивирующую литературу, узнавайте больше о людях, которые вас окружают. Кажется, у вас проблемы в личной жизни. Поэтому на выходных откровенно поговорите с любимым человеком о том, что вас больше всего тревожит.

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Гороскоп на неделю — Львы

Это удачная неделя для улучшения своего статуса на работе. Постарайтесь восстановить доверие, а также сосредоточьтесь на задачах, которые приходят от руководства. Именно сейчас прекрасное время, чтобы проявить потенциал и похвастаться достижениями. Вы недооцениваете себя — это самая большая ошибка. Вам будет полезно записаться на мотивирующие курсы. В конце недели Львов ждет приятный сюрприз.

Гороскоп на неделю — Девы

Девам стоит наслаждаться приятными моментами с партнером. Вы слишком погрузились в работу и теперь перестали уделять много внимания любимому человеку. Поэтому важно, чтобы вы стали гораздо больше ценить личную жизнь. Выходные — время, чтобы узнать лучше друг друга. Отправляйтесь вместе с партнером на прогулку или на шопинг.

Гороскоп на неделю — Весы

На этой неделе звезды сулят прибыль и хорошие возможности. Поэтому не упустите шанс показать, на что вы способны. На работе проявляйте инициативу, выполняйте все дела добросовестно. Результат вас порадует. На выходных будьте осторожны. Есть вероятность, что вы наступите на старые грабли — повторите ошибку прошлого. Это касается личной жизни.

Гороскоп на неделю — Скорпионы

Мечтаете что-то изменить в своей жизни? На этой неделе отважьтесь на этот шаг. Успешное будущее не за горами. Вы слишком долго занимались делом, которое вас не привлекает. И более того — не приносит прибыли. Звезды уверены, что вы заслуживаете лучшего. На выходных приготовьте питательный завтрак, позвоните друзьям и пригласите их на рандеву.

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Гороскоп на неделю — Стрельцы

Стрельцам стоит обратить внимание на здоровье. Ухудшение физического состояния говорит об эмоциональном истощении. Вы гонитесь за успехом, теряя здоровье. Не бойтесь признаться, что устали. Посвятите эту неделю только себе. Возьмите отпуск, которого вам давно не хватает. Так вы найдете новые силы и вдохновение.

Гороскоп на неделю — Козероги

Эта неделя идеальна для саморазвития. Вы можете поделиться своими безумными идеями с теми, кто чувствует ваш энтузиазм. Чтобы неделя стала продуктивной, не следует расслабляться. Не откладывайте дела на завтра. Поставленные цели должны быть достигнуты. А уже на выходных вас ждет долгожданный отдых.

Гороскоп на неделю — Водолеи

Звезды говорят, что Водолеям не надо опираться на собственные чувства. На этой неделе лучше прислушаться к мнению окружающих. Да, вы услышите много критики, но не принимайте ее близко к сердцу. Попробуйте изменить что-то в себе. Например, откажитесь от вредных привычек, которые отравляют вашу жизнь. Ближе к выходным вы сможете покорять новые вершины.

Гороскоп на неделю — Рыбы

Несомненно, на этой неделе успех на вашей стороне. Вы излучаете позитив и теперь ничто не испортит настроение. Продолжайте уверенно делать дело, которое вы недавно начали. Звезды видят, что у вас большой потенциал. Успешную неделю закрепите отдыхом с друзьями. Летние дни подарят вам новые знакомства, которые скоро пригодятся.

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