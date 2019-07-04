Гороскоп на 4 июля 2019 года может помочь вам разобраться, как провести сегодняшний день. Что на любовном фронте у Раков и что нового на работе у Весов, рассказывают экстрасенсы СТБ в гороскопе на сегодня. Читайте в материале.

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Овен

Овнам лучше всего будет сегодня немного сменить обстановку. Позвольте себе себе отдых, купите билеты в интересное место, где вы сможете заняться самопознанием. Также вам необходимо сегодня простить человека, на которого держите обиду.

Телец

Тельцы, сегодня вы получите необходимые бумаги, документы и подписи, из-за которых так переживали в последнее время. Также сегодня вам нужно отстаивать справедливость, если вы заметили за кем-то грешок – не бойтесь об этом сказать.

Близнецы

Близнецы, в своем деле вы достигли потолка и выше развиваться уже просто некуда. Придумайте себе сложные задачи совсем в другом направлении, чтобы не застаиваться на месте.

Рак

Раки, из-за партнера вы можете потерять крупную сумму денег. Но вас объединяют общие цели, вспоминайте об этом почаще. Даже если сейчас в отношениях расстояния, то скоро любимый человек приедет к вам или вас ждет совместная поездка.

Лев

Львы, вы уже брали отпуск этим летом? Если нет, то не нужно на этом экономить, забронируйте сегодня себе отпуск, который вы будете еще долго вспоминать. Тем более в работе все пассивно и без изменений.

Дева

Девы, сегодня разобьются ваши розовые очки. Вам может быть тяжело принять реальность такой, какая она есть. У вас появится ощущение, что ваша мечта не сбудется, и вообще она вам покажется глупой. Но это не так, продолжайте в нее верить!

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Весы

Весы, сегодня пересмотрите свои условия работы или сотрудничества. В бизнесе вам нужен новый контракт на более выгодных условиях. А на наемной работе не стесняйтесь просить выше зарплату или хорошее помещение. Может, даже отдельный офис?

Скорпион

Скорпионы, если у вас творческая профессия, то сегодня ваш выход на сцену. Публичное мероприятие запомнится надолго. Вы будете блистать и сорвете аплодисменты. Не бойтесь заявлять о себе, даже если вы просто работник в офисе – прочитайте доклад!

Стрелец

Стрельцам нужно решаться на смелые поступки. Завязывайте уже со страхами, которые вас тормозят. И если хотели этим летом прыгать с парашютом – то вперед! Это не так страшно, как кажется.

Козерог

Козероги, сегодня вы можете почувствовать, что вас хотят подставить на работе и занять ваше место. Начальство обязательно устроит вам проверку и найдет нарушения, если вы вовремя все не исправите. Имейте в виду.

Водолей

Водолеи, человек, с которым у вас сейчас отношения, может оказаться с сюрпризом. Вы можете узнать правду, которая вас шокирует, особенно если отношения только начались. Возможно, у этого человека есть кто-то другой.

Рыбы

Рыбы, сегодня у вас есть все шансы заболеть. Если вы чувствуете слабость, лучше всего взять больничный. Все равно у вас будет амебное состояние, когда работать не интересно и не хочется. Хоть увольняйся, честное слово. Но больничный может помочь.

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