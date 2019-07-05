Гороскоп на 6 июля 2019 года может рассказать вам больше об этом дне. Что на любовном фронте у Рыб и Дев, рассказывают экстрасенсы СТБ в гороскопе на сегодня. Читайте в материале.

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Овен

Овнам самое время осуществить мечту! Сегодня с вами будут случаться чудеса, совпадения и другие невозможности. А чтобы все сбылось – обязательно загадывайте желание и нарисуйте свою мечту. Можете даже сделать карту желаний.

Телец

Тельцы, именно сегодня вы можете придумать идею, которая изменит жизнь людей к лучшему. Прислушайтесь к тому, что говорит ваше подсознание сегодня, и помогайте людям, если видите, что они в этом нуждаются.

Близнецы

Близнецы, над чем сегодня стоит поработать, так это ваше интеллектуальное развитие. Тут либо вы достигнете апогея и будете обучать и продавать свои знания, либо найдете для себя курсы или книги, которые на вас положительно повлияют.

Рак

Раки, если вы поедете сегодня в командировку или в бизнес-путешествие, то все пройдет очень успешно. В этот период вам необходимо начать развивать свое дело за пределами вашего города, чтобы достичь больших высот.

Лев

Львы, за последний месяц у вас было много трансформаций и сегодня вы ощутите себя новой личностью. У вас могут появиться желания самовыражения и смены имиджа, вам даже будет трудно привыкнуть к себе новому. Но эти перемены только к лучшему.

Дева

Девы, вы осознаете, что только любимый человек вас сейчас понимает. Проявляйте к нему доверие и рассказывайте, что вас тревожит и о чем ваши мысли. Вы сможете поговорить по душам и он вас поддержит.

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Весы

Весы, сегодня на вас большое влияние может оказать ваша мама. Вам нужно обязательно с ней поговорить по душам и услышать все, что она вам скажет. Вы всегда будете для нее самым любимым человеком и плохого она точно не посоветует.

Скорпион

Скорпионы, если вы сейчас одиноки, то в этот день у вас могут начаться отношения. Ждите, что вам признаются в чувствах, и обязательно соглашайтесь на свидание, даже если вам сейчас не хочется. Это может быть тот самый человек.

Стрелец

Стрельцам необходимо больше чувствовать себя в безопасности во всех планах. Если у вас еще нет финансовой подушки, то самое время задуматься о ее создании. А если вы ездите не пристегнутым за рулем, то прекращайте это делать.

Козерог

Козероги, ценности с собой лучше не носить, особенно если вы любите не закрывать сумку. Иначе можете потерять крупную сумму. Также защитите банковскую карту от взлома, смените на ней пароль. И будьте аккуратны сегодня при покупке в интернете, не вводите свои данные на непроверенном сайте.

Водолей

Водолеи, в ваших отношениях сегодня возможны споры и непонимания. Лучше избегайте конфликта, иначе помириться будет сложно. У тех, кто в паре, может появиться ощущение любовного треугольника, но ведь именно вы часто думаете о ком-то другом, не правда ли?

Рыбы

Рыбы, у вас сегодня может намечаться командировка по работе. Также кто-то из коллег давно проявляет к вам повышенное внимание и может пригласить на свидание сегодня. Если эта симпатия взаимна – соглашайтесь!

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