Улюблені чоловіки в серіалі «Кріпосна»

1 листопада о 20:15 відбудеться прем’єра нового сезону костюмованої драми «Кріпосна». У серіалі знялися найкращі актори сучасності. Ми вже познайомили вас із головними жіночими персонажами. А тепер настав час дізнатися все про чоловіків серіалу «Кріпосна».

Андрій Жадан ― колишній кріпак, поміщик, який надає широкий спектр послуг і продає різні товари. Перші згадки про нього були ще в першому сезоні «Кріпосної», але наживо він з’явився в другому. Андрій ― дуже незвичайний персонаж. Життя кріпака навчило його, як виживати, а щасливий випадок допоміг здобути свободу. Він досить швидко завоював повагу до себе у вищому товаристві, а його нареченою стала Ольга Родзевич ― дуже розумна і прогресивна панянка. Однак у всіх є свої секрети ― незважаючи на те, що Жадан дуже впливова людина, котра зуміла заволодіти маєтком Червінських, викупити Катю і вирішити її проблеми. А просто після вінчання на порозі церкви невідомий встромив йому ніж у груди. З якими таємницями з життя Жадана зіткнеться Катя в серіалі «Кріпосна. Жадана любов»?

Польський князь Стефан Яблоневський ― харизматичний чоловік, але в ньому проглядається холодність і відчуженість. Здається, що він втратив усе найдорожче в своєму житті. Він вперше з’явиться в 3 сезоні серіалу «Кріпосна».

Безус ― честолюбний чиновник, який швидко побудував кар’єру і став статським радником. У нього купа «скелетів у шафі» і мінімум принципів. Своїм становищем він зобов’язаний тестеві ― генералу Василю Петровичу Золотаревському. 11 років тому Безус був поліцейським чиновником середньої руки, але шлюб із Рогнідою Золотаревською все змінив. Тепер він з-за куліс керує всією правоохоронною системою Києва.

Микола Дорошенко — державний чиновник, який служив у київського губернатора. Він розумний, привабливий і, безумовно, мужній. Микола володіє феноменальною пам’яттю, характером дипломата. Головна риса чоловіка — він може підтримувати прекрасні взаємини з людьми, які готові одне одного вбити.

Микола любить свою молодшу сестру Наталі Дорошенко, шанує батька. Він уже багато років успішно грає роль холостяка, яка йому личить, хоча й не відповідає дійсності, адже Микола закоханий у заміжню Олену Коренєву. Перед смертю її чоловіка Дорошенко зізнався йому в цьому, що полегшило ситуацію. Здається, Ніколя та Олена знаходять щастя, але в серіалі «Кріпосна. Жадана любов» на них чекає хвиля суспільного осуду. Як Ніколя збереже своє кохання і стосунки?

Петро Червінський — багатий поміщик, у володіннях якого тютюнова фабрика, маєтки в Полтавській губернії, село під Миргородом. І головне — він власник кількох тисяч кріпосних душ.

Петра вважають привабливим, він має сильний характер. У чоловіка великий маєток, і з кожним роком він усе більше процвітає. Ключ до успіху Петра — контроль та жорстке ставлення до кріпаків. Під час купівлі поміщик завжди шукає в невільниках «ідеальне співвідношення ціни та якості».

У 3 сезоні «Кріпосної» у Петра відібрали родове гніздо, його син ― самогубець. Як він виплесне свою лють ― важко навіть передбачити.

Коваля-кріпака Назара купив багатий поміщик Петро Червінський. Він небагатослівний, замкнутий, рідко ділиться своїми почуттями. Якщо Назар страждає і мучиться, то ніколи цього не покаже іншим. Назар здібний до музики, звик про свої почуття тільки співати.

Кріпосна Катерина для коваля ― дівчина з казки, уособлення щасливого життя, про яке тільки й можна мріяти. Коли Назар обгорів, виходила його Орися. Згодом він покохав її та одружився. У серіалі «Кріпосна. Жадана любов» Назар дізнається, що Орися вагітна. Т чи принесе їм дитина щастя в сім’ю?

Багатий поміщик Олександр Дорошенко — прекрасний батько Наталі та Миколи. Чоловік вже 15 років як вдівець. Також Олександр найкращий друг жорстокого Петра Червінського. Вони залюбки проводять час разом, тому що дуже підходять один одному за характером.

З кріпосними Олександр вибудовує стосунки надто ліберальні, але виключно тому, що в ньому немає злості та агресії, щоб карати всіх направо і наліво. Тому кріпосним у Олександра живеться добре, вони вважають його душевною людиною.

Панас ― кріпак поміщиків Червінських. Він дуже працьовитий і порядний, мріє про велику сім’ю. Живе разом зі старенькою матір’ю і молодшим братом. Панас полюбив Галю щирим коханням і одружився з нею. У новому сезоні серіалу «Кріпосна» йому доведеться захищати кохану від нападок Якова, який не може її відпустити.

Яків ― управитель у маєтку Червінських. Він вільний, тому кріпаків зневажає. У Якова огидний характер зі схильністю до садизму. Жодного дня не минає, щоб у Червінці кого-небудь не відшмагали за його наказом. Управитель чудово знає своє місце і за рамки повноважень не виходить. Катерину терпіти не може, бо вона кріпачка, але живе в набагато кращих умовах, ніж сам Яків.

Шляхетний, упевнений у собі, добрий і дуже мужній — кращих слів і не дібрати, описуючи характер Олексія Косача. Дід Олесія бився проти Наполеона у складі знаменитого Ніжинського драгунського полку і став для хлопця ідеалом військової доблесті. Сам Олексій став героєм Кримської війни. Він дуже принциповий і непримиренний юнак. Йому властиво здійснювати подвиги та благородні вчинки.

В Олексія горять очі, він рубає з плеча. Будь-яке рішення молодика прийнято раз і назавжди. Випадкова зустріч з Катериною Вербицькою кардинально змінює його життя. Коли він дізнається, що Катя ― кріпосна, то намагається її викупити і вступає в конфлікт з Григорієм Червінським. На дуелі Червінський вбив Косача, а потім злякався покарання і обставив усе як самогубство.

Григорій Червінський — син найбагатших поміщиків у Ніжині. Молодий хлопець дуже вродливий. Він харизматичний, чуттєвий та вразливий. Такі, як Григорій, безумовно, подобаються жінкам. Проте йому бракує сили характеру, щоб прямо протистояти жорстокому батькові. Тому юнак з дитинства обирає шлях обману та лицемірства.

Григорій і Катерина росли разом, але закохався він у неї після війни. Панич був готовий на все, лише б отримати кріпосну у своє безроздільне користування. Бідна Катя для нього лише красива іграшка, а за найменший непослух норовливу дівчину він міг жорстоко покарати. Григорій скоїв самогубство у другому сезоні «Кріпосної», коли відкрилася вся правда про вбивство Косача та його фальшиві нагороди.

1 листопада о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра третього сезону легендарної мелодрами ― «Кріпосна. Жадана любов», де глядач дізнається, чим закінчилося весілля Каті та які ще випробування доля приготувала для неї та інших головних героїв. І найважливіше запитання ― чи живий Андрій Жадан? У сюжетних лініях з’являться нові, не менш яскраві, персонажі, на ролі яких «Кріпосна» проводила всеукраїнський кастинг.

