У костюмованій мелодрамі «Кріпосна» з’явиться народний артист України Сергій Озіряний. Відомого актора глядачі побачать в образі багатого поміщика та люблячого батька вже 25 лютого на телеканалі СТБ. Кого зіграє актор в серіалі «Кріпосна»? Біографію та про творчість Сергія Озіряного читайте в матеріалі.

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Дата народження: 29 березня 1956 р.

Діяльність: актор театру та кіно

Місце проживання: Київ

Дитинство та юність. Сергій Озіряний народився в місті Києві у родині службовців. Закінчив Київський інститут театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого, клас народної артистки України Валентини Зимньої.

Початок творчого шляху. Після закінчення навчання Сергій Озіряний почав працювати в трупі Київського театру юного глядача. Тут він пропрацював 18 років, створивши неперевершені образи героїв.

З 1995 року актор виступає в Національному академічному театрі російської драми ім. Лесі Українки.

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Нагороди. Чоловік заслужив постійну любов публіки. І в 2004 році за значний особистий внесок у культурний розвиток України Сергію Озіряному присвоєно звання народного артиста України.

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Серіал «Кріпосна». За сюжетом костюмованої мелодрами Сергій Озіряний перевтілиться в багатого поміщика Олександра Дорошенка. Його персонаж вже 15 років як вдівець. Він прекрасний батько двох дітей — Наталі та Миколи. Також Олександр найкращий друг жорстокого Петра Червінського. Вони із задоволенням проводять час разом, оскільки дуже підходять один одному за характером.

Відомі ролі Сергія Озіряного:

1989 — «Важко бути богом» — Дон Піфа

1993 — Європейський конвой» — керуючий

2006 — «Опер Крюк» — медексперт

2007 — «Вітчим» — Євген

2012 — «Біла гвардія» — піп

2012 — «Остання роль Рити» — адвокат

2012 — «Синдром дракона» — архієпископ

2013 — «Ловушка» — Анатолій

2017 — «Що робить твоя дружина?» — Костянтин Феодосійович

2019 — «Кріпосна» — Олександр Дорошенко

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