1 листопада о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра 2021 року — «Кріпосна. Жадана любов». Історії улюблених героїв отримають неймовірне продовження. Щастя, до якого було подати рукою, виявиться таким далеким і недосяжним. Кохання, що кидає виклик суспільству, змушує Ніколя Дорошенка та Олену Коренєву ризикувати своїм високим статусом. Страх, кохання, пристрасть, спокута і насолода, — палітра емоцій героїв майбутньої прем’єри костюмованої мелодрами.

Красива і багата, але глибоко нещасна, Олена Коренєва вже була одружена з радником київського губернатора. Шлюб без кохання і ніжності став нестерпним для неї, але повага до чоловіка і моральні цінності не дозволяли їй мріяти про щось більше. Справжніх почуттів Олена зазнала, лише коли зустріла Ніколя Дорошенка. Він молодий благородний чиновник з родини поміщиків, потай від усіх закоханий у неї.

Бажання бути разом завжди розбивалося об моральні принципи, шлюбні узи і засади суспільства. Та коли терпінню настав край, а кохання спалахом затьмарило розум, приховувати почуття стало неможливо. У другому сезоні «Кріпосної» Микола наважився зізнатися Коренєву, що кохає Олену, але з’ясувалося, що чоловік усе знав. Перебуваючи на смертному одрі, він узяв слово з Дорошенка — не турбувати Олену до його смерті. І лише овдовівши, вона отримала шанс на щастя!

Здавалося б, усі випробування пройдено і вічні хованки — позаду. Ніщо не здатне затьмарити щастя Ніколя та Олени… Однак у новому сезоні легендарної мелодрами «Кріпосна» пару спіткають зовсім інші обставини, ніж вони могли очікувати від свободи. Як бути, якщо для всіх ви — перелюбники, котрі зневажили мораль?

Кинувши виклик суспільству, кожен опиниться на роздоріжжі. І крім себе, Ніколя та Олені доведеться боротися одне за одного. Чи зможуть вони вистояти і зберегти почуття?

1 листопада на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра третього сезону легендарної мелодрами «Кріпосна. Жадана любов», де глядач дізнається, чим закінчилося весілля Каті і які ще випробування доля приготувала для неї та інших головних героїв. І найважливіше запитання ― чи живий Андрій Жадан? У сюжетних лініях з’являться нові, не менш яскраві, персонажі, на ролі яких «Кріпосна» проводила всеукраїнський кастинг.

