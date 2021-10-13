1 ноября в 20:15 на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера 2021 года — «Кріпосна. Жадана любов». Истории любимых героев обретут невообразимое продолжение. Счастье, до которого было подать рукой, окажется таким далеким и недосягаемым. Любовь, бросающая вызов обществу, вынуждает Николя Дорошенко и Елену Кореневу рисковать своим высоким статусом. Страх, любовь, страсть, искупление и упоение, — палитра эмоций героев грядущей премьеры костюмированной мелодрамы.

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Красивая и богатая, но глубоко несчастная, Елена Коренева уже была замужем за советником киевского губернатора. Брак без любви и нежности стал невыносимым для нее, но уважение к супругу и нравственные ценности не позволяли ей мечтать о большем. Истинные чувства Елена испытала, лишь когда встретила Николя Дорошенко. Он молодой благородный чиновник из семьи помещиков, втайне ото всех влюбленный в нее.

Желание быть вместе всегда разбивалось о моральные принципы, узы брака и устои общества. Но когда терпению пришел конец, а любовь вспышкой затмила разум, скрывать чувства стало невозможно. Во втором сезоне «Крепостной» Николай осмелился признаться Кореневу, что любит Елену, но выяснилось, что супруг все знал. Находясь на смертном одре, он взял слово с Дорошенко — не тревожить Елену до его смерти. И лишь овдовев, она получила шанс на счастье!

Казалось бы, все испытания пройдены и вечные прятки — позади. Ничто не способно омрачить счастье Николя и Елены… Однако в новом сезоне легендарной мелодрамы «Крепостная» пару настигнут абсолютно иные обстоятельства, нежели они могли ожидать от свободы. Как быть, если для всех вы — прелюбодеи, презревшие мораль?

Бросив вызов обществу, каждый окажется на раздорожье. И помимо себя, Николя и Елене придется бороться друг за друга. Смогут ли они выстоять и сохранить чувства?

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1 ноября на телеканале СТБ состоится премьера третьего сезона легендарной мелодрамы «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, чем закончилась свадьба Кати и какие еще испытания судьба приготовила для нее и других главных героев. И самый важный вопрос — жив ли Андрей Жадан? В сюжетных линиях появятся новые, не менее яркие, персонажи, на роли которых «Крепостная» проводила всеукраинский кастинг.

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