Любимые мужчины в сериале «Крепостная»

1 ноября в 20:15 состоится премьера нового сезона костюмированной драмы «Крепостная». В сериале снялись лучшие актеры современности. Мы уже познакомили вас с главными женскими персонажами. А теперь пришло время узнать все о мужчинах сериала «Крепостная».

Андрей Жадан

Андрей Жадан ― бывший крепостной, помещик, который предоставляет широкий спектр услуг и продает разные товары. Первые упоминания о нем были еще в первом сезоне «Крепостной», но воочию он появился во втором. Андрей ― очень необычный персонаж. Жизнь крепостного научила его, как выживать, а счастливый случай позволил получить свободу. Он достаточно быстро завоевал уважение к себе в высшем обществе, а его невестой стала Ольга Родзевич ― очень умная и прогрессивная барышня. Однако у всех есть свои секреты ― несмотря на то, что Жадан очень влиятельный человек, который смог заполучить поместье Червинских, выкупил Катю и решил ее проблемы, прямо после венчания на пороге церкви неизвестный всадил нож ему в грудь. С какими тайнами из жизни Жадана столкнется Катя в сериале «Кріпосна. Жадана любов»?

Стефан Яблоневский

Польский князь Стефан Яблоневский ― харизматичный мужчина, но в нем просматривается холодность и отчужденность. Кажется, что он потерял все самое дорогое в своей жизни. Он впервые появится в 3 сезоне сериала «Крепостная».

Евгений Безус

Безус — честолюбивый чиновник, который быстро построил карьеру и стал статским советником. У него куча «скелетов в шкафу» и минимум принципов. Своим положением он обязан тестю ― генералу Василию Петровичу Золотаревскому. 11 лет назад Безус был полицейским чиновником средней руки, но брак с Рогнедой Золотаревской все изменил. Теперь он закулисно управляет всей правоохранительной системой Киева.

Николай Дорошенко

Больше по теме: «Кріпосна. Жадана любов»: что ждет Николя Дорошенко и Елену Кореневу в сериале

Николай Дорошенко — государственный чиновник, который служил у киевского губернатора. Он умен, обаятелен и, безусловно, мужественен. Николай обладает феноменальной памятью, характером дипломата. Главная черта мужчины — он может поддерживать прекрасные отношения с людьми, которые готовы друг друга убить.

Николай любит свою младшую сестру Натали Дорошенко, почитает отца. Он уже долгие годы успешно играет роль холостяка, которая ему идет, хотя и не соответствует действительности, ведь Николай влюблен в замужнюю Елену Кореневу. Перед смертью ее мужа Дорошенко признался ему в этом, что облегчило ситуацию. Кажется, Николя и Елена обретают счастье, но в сериале «Кріпосна. Жадана любов» их ждет волна общественного осуждения. Как Николя сохранит свою любовь и отношения?

Петр Червинский

Петр Червинский — богатый помещик, во владениях у которого табачная фабрика, имения в Полтавской губернии, деревня под Миргородом. И главное — он владелец нескольких тысяч крепостных душ.

Петра считают привлекательным, он обладает сильным характером. У мужчины большое поместье, и с каждым годом оно все больше процветает. Ключ к успеху Петра — контроль и жесткое отношение к крепостным. При покупке помещик всегда ищет в невольниках «идеальное соотношение цены и качества».

В 3 сезоне «Крепостной» у Петра отобрали родовое гнездо, его сын ― самоубийца. Как он выплеснет свою ярость ― сложно даже предсказать.

Назар

Больше по теме: «Крепостная»: сюжет и описание серий

Крепостного кузнеца Назара купил богатый помещик Петр Червинский. Он немногословный, закрытый человек, который редко делится своими чувствами. Если Назар страдает и мучается, то никогда этого не покажет другим. Он очень музыкален, привык о своих чувствах только петь.

Крепостная Катерина для кузнеца — девушка из сказки, олицетворение счастливой жизни, о которой только и можно мечтать. Когда Назар обгорел, выходила его Орыся. Со временем он полюбил ее и женился. В сериале «Кріпосна. Жадана любов» Назар узнает, что Орыся беременна. Но принесет ли им ребенок счастье в семью?

Александр Дорошенко

Больше по теме: Сергей Озиряный: биография и творчество актера

Богатый помещик Александр Дорошенко — прекрасный отец Натали и Николая. Мужчина уже 15 лет как вдовец. Также Александр лучший друг жестокого Петра Червинского. Они с удовольствием проводят время вместе, потому что очень подходят друг другу по характеру.

С крепостными Александр выстраивает отношения чересчур либеральные, но исключительно потому, что в нем нет злости и агрессии, чтобы наказывать всех направо и налево. Поэтому крепостным у Александра живется хорошо, они считают его душевным человеком.

Панас

Больше по теме: 10 интересных фактов о 19 веке

Панас — крепостной помещиков Червинских. Он очень трудолюбивый и порядочный, мечтает о большой семье. Живет вместе со старенькой матерью и младшим братом. Панас полюбил Галю безусловной любовью и женился на ней. В новом сезоне сериала «Крепостная» ему придется защищать любимую от нападок Якова, который не может ее отпустить.

Яков Скоробагатько

Яков — управляющий в поместье Червинских. Он свободный, поэтому крепостных презирает. У Якова отвратительный характер с нотами садизма. Ни дня не проходит, чтобы в поместье Червинских кого-нибудь не выпороли по его приказу. Управляющий прекрасно знает свое место и за рамки своих полномочий не выходит. Катерину терпеть не может, поскольку она крепостная, но живет в гораздо лучших условиях, чем сам Яков.

Алексей Косач

Благородный, уверенный в себе, добрый и очень мужественный — лучших слов не подобрать, описывая характер Алексея Косача. Дед Алеши сражался против Наполеона в составе знаменитого Нежинского драгунского полка и стал для парня идеалом воинской доблести. Сам Алексей стал героем Крымской войны. Он очень принципиальный и непримиримый человек. Ему свойственно совершать подвиги и благородные поступки.

У Алеши горят глаза, он рубит с плеча. Любое решение юнца принято раз и навсегда. Случайная встреча с Катериной Вербицкой кардинально меняет его жизнь. Когда он узнает, что Катя ― крепостная, он пытается ее выкупить, и вступает в конфликт с Григорием Червинским. На дуэли Червинский убил Косача, а потом испугался наказания и обставил все как самоубийство.

Григорий Червинский

Больше по теме: 10 причин посмотреть сериал «Крепостная»

Григорий Червинский — сын самых богатых помещиков в Нежине. Молодой парень очень красив внешне. Он харизматичный, чувственный и ранимый. Такие, как Григорий, безусловно, нравятся женщинам. Но ему не хватает силы характера, чтобы прямо противостоять жестокому отцу, и он с детства выбирает путь обмана и лицемерия.

Григорий и Катерина росли вместе, но влюбился он в нее после войны. Паныч был готов на все, лишь бы заполучить крепостную в свое безраздельное пользование. Бедная Катя для него лишь красивая игрушка, а за малейшее непослушание строптивую девицу он может жестоко наказать. Григорий совершил самоубийство во втором сезоне «Крепостной», когда открылась вся правда об убийстве Косача и его фальшивых наградах.

1 ноября в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера третьего сезона легендарной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, чем закончилась свадьба Кати и какие еще испытания судьба приготовила для нее и других главных героев. И самый важный вопрос — жив ли Андрей Жадан? В сюжетных линиях появятся новые, не менее яркие, персонажи, на роли которых «Крепостная» проводила всеукраинский кастинг.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.