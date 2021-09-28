Коли прем’єра нового сезону легендарної драми «Кріпосна»

Телеканал СТБ і FILM.UA Group анонсують дату нового сезону масштабної костюмованої мелодрами «Кріпосна. Жадана любов». 1 листопада о 20:15 на СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра легендарного серіалу.

Скоро на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра нового сезону серіалу «Кріпосна». Нарешті глядачі дізнаються, які ще випробування доля приготувала для Каті Вербицької та інших головних героїв. Та найголовніше питання — чи залишився живим Андрій Жадан? У сюжетних лініях з’являться нові, не менш яскраві, персонажі, на ролі яких «Кріпосна» проводила всеукраїнський кастинг.

Серед провідних героїв глядачі познайомляться із подружжям Безусів. Рогніда Василівна та Євген Антонович Безуси у виконанні Марії Машкової і Федора Лаврова — нові персонажі костюмованої драми «Кріпосна». Їх можна сміливо назвати однією з найвідразливіших пар фільму — пихаті, жорстокі і владні. Та яку роль вони відіграють у житті Каті?

Нагадаємо, що улюблена героїня багатомільйонної армії шанувальників серіалу Катя Вербицька в перших двох сезонах пережила чимало випробувань: смерть коханого, поховання живцем, знущання жорстокої панночки і навіть ув’язнення в борделі. У продовженні «Кріпосної» вона постане перед глядачами іншою — зміцнілою, більш упевненою в собі і ще сильнішою духом.

Тепер усі дізнаються, що трапилося в день весілля Кріпосної. Той день мав стати найщасливішим у житті Каті Вербицької, колишньої кріпачки панів Червінських. Вона, нарешті, отримала вистраждану свободу і пішла під вінець з Андрієм Жаданом. Та тільки-но над їхніми головами церковний хор проспівав «Многая літа», як невідомий встромив ніж у груди Андрія і перетворив омріяне щастя на жах усього життя.

Історія Петра Червінського почнеться з повернення додому. Син — самогубець, маєток у чужих руках. Тепер, коли зруйновано все, чим він дорожив, чи здатне хоч щось стримати шал його гніву?

Куховарка Павлина вже давно живе чужим щастям і не сподівається на увагу долі. Проте на її шляху постане чоловік, який спробує довести, що кохання можливе у будь-якому віці.

У новому сезоні буде ще більше харизматичних чоловіків, у яких захочеться закохатися. І одного з них зіграє зірка українського кіно Сергій Стрельников. Також з’явиться зірка серіалів «Спіймати Кайдаша» та «І будуть люди» Віктор Жданов.

Нагадаємо, після грандіозного успіху в ефірі СТБ «Кріпосна» продовжує завойовувати міжнародний ринок. У липні 2019 року серіал з приголомшливим успіхом пройшов на польському телеканалі TVP1. Польські глядачі обговорювали проєкт нарівні з «Грою престолів» і тепер чекають продовження. Далі серіал побачили в Литві, Казахстані, Росії та Білорусі. Права на показ продано в Японію (A.K Company), Чехію (Prima TV), Угорщину, Словаччину, Болгарію (BNT), Латвію, Естонію, Грузію, на території Латинської Америки і в Балканські країни. Влітку 2020 року серіал був проданий в Іспанію і став першою українською багатосерійною драмою, яку придбав іспанський телеканал, прем’єра відбулася на каналі Divinity. А глядачі територій Північної Америки тепер можуть дивитися «Кріпосну» на VOD-сервісі Amazon Prime.

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Режисер: Фелікс Герчиков.

У ролях: Соня Прісс, Станіслав Боклан, Наталка Денисенко, Анна Сагайдачна, Марк Дробот, Тарас Цимбалюк, Олеся Жураківська, Віктор Жданов, Максим Радугін, Сергій Стрельников, Федір Лавров, Марія Машкова, Аліна Коваленко та ін.

Шоуранерка: Тала Пристаєцька.

Кількість серій: 24.

Дивіться з 1 листопада з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ.

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