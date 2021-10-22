1 ноября в 20:15 состоится премьера нового сезона костюмированной драмы «Крепостная», повествующей о жизни украинского общества середины 19 века. Ни для кого не секрет, что женщины в те времена придерживались определенных правил. Ранее мы рассказывали, какие были особенности общения при помощи веера в 19 веке. А сегодня поведаем все о женском этикете.

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В 19 веке женщины были обязаны придерживаться чрезвычайно сложного этикета. Им буквально диктовали, как себя вести в обществе, чтобы не привлекать чрезмерного внимания. Девушек учили правилам поведения с самого детства. За непослушание или нарушение этикета барышень наказывали. Изысканная одежда, образованность и идеальные манеры свидетельствовали о том, что девушка в будущем претендует на удачную партию в замужестве.

Хорошая партия для брака

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В дворянских семьях значительное внимание уделяли подготовке молодых барышень к взрослой жизни, точнее — к замужеству. Чем больше девушка умела, тем выше она ценилась в обществе. В 19 веке барышни умели читать, писать, говорить на нескольких иностранных языках. Особое внимание будущие кавалеры обращали на творческие способности. Женщины должны были уметь танцевать, красиво петь и поддерживать светскую беседу. Матери не занимались воспитанием дочерей, это было заданием гувернанток.

Натали Дорошенко, например, почти ничего не знала о крепостных до знакомства с Катей. У нее были только стереотипные представления, сформированные под влиянием разговоров дома и новостей в газетах.

Жизнь до 16 лет

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Все девушки ждали 16 лет, чтобы впервые предстать в высшем обществе. До этого возраста девушке не следовало появляться в кругу других знатных особ. Юным барышням разрешалось находиться только в компании сверстников. Зато после 16 лет девушки наслаждались роскошными балами и прогулками с кавалерами.

Первый выход в свет

Как правило, отец сопровождал девушек, когда они впервые появлялись в обществе. Барышни должны были выглядеть изысканно, но скромно. Платье светлого цвета с небольшим декольте и минимум украшений — идеальный выбор, если девушка хотела оставить о себе хорошее впечатление.

Красавицы впервые выходили в свет на балу или светском приеме. В таких местах официально можно было представить барышню друзьям семейства. С этого момента девушка становилась участницей светской жизни, ей начинали отправлять приглашения на различные мероприятия.

Выбор мужа

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Мнение девушки о потенциальном женихе спрашивали крайне редко. Обычно решение о браке принимали родители. Желательно, чтобы избранника заранее представляли невесте. Некоторые дамы имели возможность пообщаться со своим будущим мужем. После помолвки барышня вступала в новую жизнь, где были свои особые правила. И с этого момента ее светской жизнью руководил мужчина.

Правила этикета замужних барышень

Замужняя женщина никогда не принимала гостей без присутствия мужа. Ей не разрешалось появляться в обществе одной или с детьми без сопровождения своего законного супруга. Обсуждать семейные проблемы считалось моветоном. Особое значение придавалось статусу мужчины. Поэтому жена ни в коем случае не имела права осквернить достоинство и честь своего мужа.

В сериале «Крепостная» жена богатого помещика Анна Червинская терпит все его измены. Сначала она производит впечатление мягкой женщины, вниманием которой муж пренебрегает. Но это только на первый взгляд. У Анны особый метод борьбы с семейным несчастьем. Она хоть и молча, но упорно упрекает супруга. Это Анна однажды взяла в барский дом крепостную Катерину и воспитала ее, как девушку благородного происхождения.

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1 ноября в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера третьего сезона легендарной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, чем закончилась свадьба Кати и какие еще испытания судьба приготовила для нее и других главных героев. И самый важный вопрос — жив ли Андрей Жадан? В сюжетных линиях появятся новые, не менее яркие, персонажи, на роли которых «Крепостная» проводила всеукраинский кастинг.

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