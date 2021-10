1 листопада відбудеться прем’єра нового сезону костюмованої драми «Кріпосна», що розповідає про життя українського суспільства середини 19 століття. Ні для кого не секрет, що жінки в ті часи дотримувалися певних правил. Раніше ми писали, які були особливості спілкування за допомогою віяла в 19 столітті. А сьогодні розкажемо все про жіночий етикет.

У 19 столітті жінки були зобов’язані дотримуватися надзвичайно складного етикету. Їм буквально диктували, як поводитися в товаристві, щоб не привертати надмірної уваги. Дівчат навчали правил поведінки змалку. За непослух чи порушення етикету панянок карали. Вишукане вбрання, освіченість та ідеальні манери свідчили про те, що дівчина в майбутньому претендує на вдалу партію в заміжжі.

У дворянських сім’ях значну увагу приділяли підготовці молодих панянок до дорослого життя, точніше — заміжжя. Що більше дівчина вміла, то вище вона цінувалася в товаристві. У 19 столітті панянки вміли читати, писати, розмовляти кількома іноземними мовами. Особливу увагу майбутні кавалери звертали на творчі здібності. Дівчата мали вміти танцювати, красиво співати і підтримувати світську бесіду. Матері не займались вихованням доньок, це було завданням гувернанток.

Наталі Дорошенко, наприклад, майже нічого не знала про кріпаків до знайомства з Катею. У неї були тільки стереотипні уявлення, сформовані під впливом розмов удома і новин у газетах.

Усі дівчата чекали 16-річчя, щоб уперше постати у вищому товаристві. До цього віку дівчині не гоже було з’являтися в колі інших знатних осіб. Юним панянкам дозволялось перебувати тільки в компанії однолітків. Зате після 16 років дівчата насолоджувались розкішними балами та прогулянками з кавалерами.

Як правило, батько супроводжував дівчину, коли вона вперше з’являлась у товаристві. Панянки повинні були мати вишуканий, але скромний вигляд. Сукня світлого кольору з невеликим декольте та мінімум прикрас — ідеальний вибір, якщо дівчина хотіла справити про себе гарне враження.

Красуні вперше виходили у світ на балу або світському прийомі. У таких місцях офіційно можна було представити панянку друзям сімейства. З цього моменту дівчина ставала учасницею світського життя, їй починали надсилати запрошення на різні заходи.

Думку дівчини про потенційного нареченого питали вкрай рідко. Зазвичай рішення про шлюб ухвалювали батьки. Бажано, щоб обранця заздалегідь представляли нареченій. Деяким панянкам щастило, і вони мали змогу поспілкуватися зі своїм майбутнім чоловіком. Після заручин красуня вступала в нове життя, де були свої особливі правила. І з цього моменту її світським життям керував чоловік.

Заміжня жінка ніколи не приймала гостей без присутності чоловіка. Їй не дозволялось з’являтися в товаристві самій або з дітьми без його супроводу. Обговорювати сімейні проблеми вважалося моветоном. Особливого значення надавали статусу чоловіка. Тому дружина в жодному разі не мала права осквернити його гідність і честь.

У серіалі «Кріпосна» дружина багатого поміщика Анна Червінська терпить усі його зради. Спершу вона справляє враження м’якої особи, увагою якої чоловік нехтує. Але це тільки на перший погляд. В Анни особливий метод боротьби із сімейним нещастям. Вона хоч і мовчки, але вперто дорікає чоловікові. Саме Анна одного разу взяла в панський дім кріпачку Катерину і виховала її, як дівчину благородного походження.

