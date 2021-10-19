1 листопада відбудеться прем’єра нового сезону «Кріпосної». У серіалі «Кріпосна» замість середньовічних лат ви побачите криноліни, антикварні речі та гарні історичні місця. Світ 19 століття наповнений яскравими історіями та неймовірними інтригами. А ще ця епоха оповита міфами… Як же все було насправді? Дізнайтеся в матеріалі.

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Міф 1. Жінки рано виходили заміж

Поширені міфи відображали погляди і традиції найбільш впливових осіб минулого часу. Напевно, ви часто чули, що після 20 років незаміжню дівчину осуджували і називали «старою дівою». Але це не так!

Усе залежало від регіону. Наприклад, на півночі Європи виходили заміж пізніше, на півдні — раніше. Але майже у всіх випадках жінки одружувалися після 20 років, а найчастіше у 23 роки і пізніше.

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Міф 2. В одній сім’ї було багато дітей

Страшно уявити, як більшість жінок у минулому народжували по 10 дітей. І цей міф найбільш поширений. А дійсність інакша: європейські жінки мали максимум п’ять дітей.

Проте в багатому дворянському домі жили численні родичі сім’ї. І часто дітей виховували разом, адже кровні узи дуже цінувалися у знаті.

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У костюмованій мелодрамі «Кріпосна» чудова актриса Ольга Сумська виконала роль Софії Косач. Її героїню часто називають «матір’ю великого сімейства», хоча дітей у Софії тільки троє. Вони були її головною опорою і стали болем, коли загинув Олексій. Через інтерес Олексія до Каті Софія посварилася з її кривдниками, як наприклад, з Лідією Шефер.

Міф 3. Люди не доживали і до 30 років

Звичайно, ні. Але в 19 столітті спостерігалася висока смертність дітей у ранньому віці. А все через інфекції та нерозвиненість медицини. У той час у багатьох сім’ях помирали діти. А ті, кому пощастило пройти небезпечні випробування долі, доживали до старості. Число 30 — це середнє арифметичне разом узятих жителів.

Міф 4. Дворяни завжди мали титул

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Насправді далеко не всі дворянські сім’ї були титуловані. А ті, що мали титул, часто заздрили людям, які належали до стародавнього роду. Також нерідко титул давався окремому представнику сім’ї, а не відразу всім родичам.

У той час існувала загальноприйнята у всій Європі ієрархія титулів. Відповідно до неї найпрестижнішими вважалися три титули за порядком: князь, граф та барон.

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Міф 5. Дворянські сім’ї завжди були багаті

Всупереч уявленням про 19 століття, далеко не всі дворяни насолоджувалися розкішшю. Багатьом становище не давало жити на широку ногу. Жінці потрібно було витрачати більше грошей на благодійність, а чоловікові менше. Часто і ті, й інші піддавалися азарту і програвали гроші в ігрових домах. Також дворяни захоплювалися підприємництвом, втрачали великі заощадження і ставали банкротами.

Відомий український актор Стас Боклан перевтілився в жорстоку й корисливу людину — Петра Червінського. У серіалі «Кріпосна» він найбагатший поміщик у Ніжині, у володіннях якого сотні душ кріпаків. Петро розпоряджається не тільки своїм маєтком та слугами. Під його владою також інші дворяни, які втратили свої статки і тепер потребують фінансової допомоги. Він був вражений самогубством сина Григорія, але в третьому сезоні, здається, знову повертає свої позиції.

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1 листопада на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра третього сезону легендарної мелодрами ― «Кріпосна. Жадана любов», де глядач дізнається, чим закінчилося весілля Каті і які ще випробування доля приготувала для неї та інших головних героїв. І найважливіше запитання ― чи живий Андрій Жадан? У сюжетних лініях з’являться нові, не менш яскраві, персонажі, на ролі яких «Кріпосна» проводила всеукраїнський кастинг.

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