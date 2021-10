1 листопада відбудеться прем’єра нового сезону «Кріпосної». У серіалі «Кріпосна» замість середньовічних лат ви побачите криноліни, антикварні речі та гарні історичні місця. Світ 19 століття наповнений яскравими історіями та неймовірними інтригами. А ще ця епоха оповита міфами… Як же все було насправді? Дізнайтеся в матеріалі.

Поширені міфи відображали погляди і традиції найбільш впливових осіб минулого часу. Напевно, ви часто чули, що після 20 років незаміжню дівчину осуджували і називали «старою дівою». Але це не так!

Усе залежало від регіону. Наприклад, на півночі Європи виходили заміж пізніше, на півдні — раніше. Але майже у всіх випадках жінки одружувалися після 20 років, а найчастіше у 23 роки і пізніше.

Страшно уявити, як більшість жінок у минулому народжували по 10 дітей. І цей міф найбільш поширений. А дійсність інакша: європейські жінки мали максимум п’ять дітей.

Проте в багатому дворянському домі жили численні родичі сім’ї. І часто дітей виховували разом, адже кровні узи дуже цінувалися у знаті.

У костюмованій мелодрамі «Кріпосна» чудова актриса Ольга Сумська виконала роль Софії Косач. Її героїню часто називають «матір’ю великого сімейства», хоча дітей у Софії тільки троє. Вони були її головною опорою і стали болем, коли загинув Олексій. Через інтерес Олексія до Каті Софія посварилася з її кривдниками, як наприклад, з Лідією Шефер.

Звичайно, ні. Але в 19 столітті спостерігалася висока смертність дітей у ранньому віці. А все через інфекції та нерозвиненість медицини. У той час у багатьох сім’ях помирали діти. А ті, кому пощастило пройти небезпечні випробування долі, доживали до старості. Число 30 — це середнє арифметичне разом узятих жителів.

Насправді далеко не всі дворянські сім’ї були титуловані. А ті, що мали титул, часто заздрили людям, які належали до стародавнього роду. Також нерідко титул давався окремому представнику сім’ї, а не відразу всім родичам.

У той час існувала загальноприйнята у всій Європі ієрархія титулів. Відповідно до неї найпрестижнішими вважалися три титули за порядком: князь, граф та барон.

Всупереч уявленням про 19 століття, далеко не всі дворяни насолоджувалися розкішшю. Багатьом становище не давало жити на широку ногу. Жінці потрібно було витрачати більше грошей на благодійність, а чоловікові менше. Часто і ті, й інші піддавалися азарту і програвали гроші в ігрових домах. Також дворяни захоплювалися підприємництвом, втрачали великі заощадження і ставали банкротами.

Відомий український актор Стас Боклан перевтілився в жорстоку й корисливу людину — Петра Червінського. У серіалі «Кріпосна» він найбагатший поміщик у Ніжині, у володіннях якого сотні душ кріпаків. Петро розпоряджається не тільки своїм маєтком та слугами. Під його владою також інші дворяни, які втратили свої статки і тепер потребують фінансової допомоги. Він був вражений самогубством сина Григорія, але в третьому сезоні, здається, знову повертає свої позиції.

1 листопада на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра третього сезону легендарної мелодрами ― «Кріпосна. Жадана любов», де глядач дізнається, чим закінчилося весілля Каті і які ще випробування доля приготувала для неї та інших головних героїв. І найважливіше запитання ― чи живий Андрій Жадан? У сюжетних лініях з’являться нові, не менш яскраві, персонажі, на ролі яких «Кріпосна» проводила всеукраїнський кастинг.

