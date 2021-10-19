1 ноября в 20:15 состоится премьера нового сезона сериала «Крепостная». В сериале «Крепостная» вместо средневековых лат вы увидите кринолины, антикварные вещи и красивые исторические места. Мир 19 века наполнен красочными историями и невероятными интригами. А еще эта эпоха окутана мифами… Как же все было на самом деле? Узнайте в материале.

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Миф 1. Женщины рано выходили замуж

Распространенные мифы отражали взгляды и традиции наиболее влиятельных персон прошлого времени. Наверное, вы часто слышали, что после 20 лет незамужнюю девушку осуждали и называли «старой девой». Но это не так!

Все зависело от региона. Например, на севере Европы выходили замуж позже, на юге — раньше. Но почти во всех случаях женщины шли под венец после 20 лет, а чаще всего в 23 года и позже.

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Миф 2. В одной семье было много детей

Страшно представить, как большинство женщин в прошлом рожали по 10 детей. И этот миф наиболее распространенный. А действительность другая: европейские женщины имели максимум пять детей.

Но в большом дворянском доме жили многочисленные родственники семьи. И часто детей воспитывали вместе, ведь кровные узы очень ценились в высшем обществе.

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В костюмированной мелодраме «Крепостная» великолепная актриса Ольга Сумская исполнила роль Софьи Косач. Ее героиню часто называют «мать большого семейства», хотя детей у Софьи только трое. Они были ее главной опорой и стали болью, когда погиб Алексей. Из-за интереса Алексея к Кате Софья рассорилась с ее обидчиками, как, например, с Лидией Шефер.

Миф 3. Люди не доживали и до 30 лет

Конечно, нет. Но в 19 веке наблюдалась высокая смертность детей в раннем возрасте. А все из-за инфекций и неразвитости медицины. В то время во многих семьях умирали дети. А те, кому посчастливилось пройти опасные испытания судьбы, доживали до старости. Число 30 — это среднее арифметическое вместе взятых жителей.

Миф 4. Дворяне всегда имели титул

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На самом деле далеко не все дворянские роды были титулованы. А имевшие титул часто завидовали людям, которые принадлежали к древнему роду. Также нередко титул давался отдельному представителю семьи, а не сразу всем родственникам.

В то время существовала общепринятая во всей Европе иерархия титулов. По ней самыми престижными считались три титула по порядку: князь, граф и барон.

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Миф 5. Дворянские семьи всегда были богаты

Вопреки представлениям о 19 веке, далеко не все дворяне наслаждались роскошью. Многим состояние не позволяло жить на широкую ногу. Женщине полагалось тратить больше денег на благотворительность, а мужчине меньше.

Часто и те, и другие поддавались азарту и проигрывали состояние в игровых домах. Также дворяне пускались в предпринимательство, теряли большие сбережения и становились банкротами.

Известный украинский актер Стас Боклан перевоплотился в жестокого и расчетливого человека — Петра Червинского. В сериале «Крепостная» он самый богатый помещик в Нежине, во владениях которого сотни душ крепостных. Петр распоряжается не только своим поместьем и слугами. Под его властью также другие дворяне, которые потеряли свое состояние и теперь нуждаются в финансовой помощи. Он был сражен самоубийством сына Григория, но в третьем сезоне, кажется, снова возвращает свои позиции.

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1 ноября в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера третьего сезона легендарной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, чем закончилась свадьба Кати и какие еще испытания судьба приготовила для нее и других главных героев. И самый важный вопрос — жив ли Андрей Жадан? В сюжетных линиях появятся новые, не менее яркие, персонажи, на роли которых «Крепостная» проводила всеукраинский кастинг.

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