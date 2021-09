Серіальна осінь на СТБ подарує глядачам цілу лінійку неймовірних життєвих історій, які надихають, дивують і мотивують. Герої серіалів готові пройти через будь-які випробування заради кохання. Глядачі побачать довгоочікуване продовження масштабної костюмованої драми «Кріпосна» («Кріпосна. Жадана любов»), а також нову історичну драму, що оповідає про заборонене кохання в середині XIX століття, ― «Кава з кардамоном». Також цієї осені на екрани вийдуть серіал «Пікнік», продовження авантюрної мелодрами «Колір пристрасті» ― «Колір помсти», другий сезон популярного серіалу «Швабра», мелодрама «Некероване кохання» та інші серіали українського виробництва.

Ключовою темою в серіалі є криза середнього віку. Телеглядач стане свідком відразу кількох сюжетних ліній. Долі й історії головних героїв тісно між собою переплетені. У центрі уваги перебуває подружня пара ― Віра та Олег Лапіни, які 17 років разом. Вони виховують доньку-підлітка і маленького сина. Здається, Олег і Віра так давно разом, що вже все знають одне про одного. Проте вони почали віддалятися. На пікніку з хорошими друзями трапиться інцидент, який спричинить справжню бурю пристрастей, і всі скелети у шафах героїв будуть виявлені.

У ролях: Анна Кузіна, Кирило Жандаров, Віра Кобзар, Максим Девізоров, Аліна Чебан, Анна Тамбова, Людмила Загорська, Олександр Кобзар, Марія Стопник та ін.

Режисерка-постановниця: Ірина Громозда.

Кількість серій: 8.

Виробництво: Mamas film production.

У продовженні улюбленого серіалу глядачі дізнаються, які ще випробування доля підготувала для Каті Вербицької, чи залишився живий Андрій Жадан і як складеться життя улюблених героїв.

Катя Вербицька, колишня кріпачка панів Червінських, нарешті отримала вистраждану свободу і пішла під вінець з Андрієм Жаданом, найкращою людиною, яку вона знала. Та тільки-но над їхніми головами церковний хор проспівав «Многая літа», невідомий встромив ніж у груди Андрія і перетворив таке бажане щастя на суцільний жах. Що ж за демони з минулого з’явилися помститися Андрієві? І чому розплачуватися за все тепер доведеться Каті?

Втім, не тільки для Каті доля підготувала непрості випробування. Наталі Дорошенко так мріяла про мир і спокій у стінах святої обителі. Та хіба можна сховатися за найвищими стінами від себе самої?

Син ― самогубець, маєток у чужих руках… Смиренність ніколи не була чеснотою Петра Червінського, а вже тепер, коли зруйновано все, чим він дорожив, чи здатне хоч щось стримати руйнівну міць його гніву?

Здавалося, ніщо не може затьмарити щастя Ніколя Дорошенка та Олени Коренєвої. Та як бути, якщо для суспільства ви ― перелюбники, котрі зневажили мораль?

Куховарка Павлина вже давно живе чужим щастям і не сподівається на увагу долі до неї. Та хіба кохання вибирає, у якому віці нагрянути?

Того травневого ранку під лунання дзвонів ніжинського собору, яке знаменувало вінчання двох вільних і щасливих, у краще майбутнє увірували багато людей. Та чи довго судилося прожити цій вірі?

Режисер: Фелікс Герчиков.

У ролях: Соня Прісс, Станіслав Боклан, Наталка Денисенко, Анна Сагайдачна, Марк Дробот, Тарас Цимбалюк, Олеся Жураківська, Віктор Жданов, Максим Радугін, Сергій Стрельников, Федір Лавров, Марія Машкова, Аліна Коваленко та ін.

Шоуранерка: Тала Пристаєцька.

Кількість серій: 24.

Серіал виробництва Solar Media Entertainment і телеканалу СТБ створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Українського культурного фонду. У центрі сюжету ― історія красивого, але забороненого кохання юної дівчини Анни до дорослого одруженого польського шляхтича Адама. Події розгортаються у Львові в середині XIX століття, за часів «Весни народів». Серіал знятий за романом львівської письменниці Наталії Гурницької, який уже став бестселером в Україні.

Шоуранерка і виконавиця головної ролі ― Олена Лавренюк. Її партнером став польський актор Павло Делонг, відомий за фільмами «Список Шиндлера» і «Дім».

Режисерка: Ірина Громозда.

Кількість серій: 10.

У вересні на екрани вийде продовження авантюрної мелодрами «Колір пристрасті», на яке глядачі чекали весь рік. За сюжетом Марія, заможна і шанована директорка дитячого будинку і вдова начальника митниці Євгена Матвієнка, перебуває під вартою за звинуваченням у вбивстві контрабандиста Мілоша Князовицького. Усі докази проти неї. Марія не заперечує своєї провини. На неї чекає довгий термін серед убивць і рецидивісток. Їй потрібно витримати, подолати всі випробування, знайти втрачену дочку і любов.

Режисер: Сергій Сторожев.

У ролях: Юрій Феліпенко, Дар’я Легейда, Поліна Калмикова, Вікторія Литвиненко, Віталій Салій та ін.

Кількість серій: 24.

Також цієї осені в ефірі СТБ глядачі побачать прем’єру гостросюжетної мелодрами «Некероване кохання» з Антоном Батирєвим і Лянкою Гриу (виробництво StarlightProduction), продовження улюбленого детективу «Швабра», прем’єрні серії детективного проєкту «Слід» та інші захопливі історії.

