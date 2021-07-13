Телеканал СТБ і компанія «Основа Фільм Продакшн» знімають другий сезон гучної 4-серійної драми «МАМА», події якої розгортаються на окупованому Донбасі.

Всеукраїнська прем’єра першої частини драми в ефірі СТБ відбулася 19 лютого до Дня пам’яті Героїв Небесної сотні. Історія Ніни Петрівни (Олеся Жураківська), яка вирушила на окупований Донбас шукати свого сина, знайшла відгук у мільйонів українців, а питання, чи повернувся Віталій додому, залишилося основним для кожного глядача.

Прем’єра зібрала біля телеекранів більш як 4,5 млн українців. «МАМА» стала лідером слоту за жіночою аудиторією 35-44 (частка 17,2) і посіла друге місце в топ-програмах дня, випередивши цілий ряд розважальних проєктів п’ятниці (частка 10,7).

У другому сезоні проєкту глядачі дізнаються, чи відбудеться така довгоочікувана зустріч Мами і Сина, який пішов добровольцем на фронт.

«Коли ми робили перший сезон, не називали його першим. Це був телевізійний фільм, і ми думали, що поставили крапку. Власне, наша історія завершилась тим, що мама продовжує свій пошук. А чи він увінчається вдачею – ми не стали диктувати це глядачеві. Кожен мав додумати, виходячи із власного досвіду. Коли серіал показали, він мав успіх. І найнеочікуваніше для мене – те, що почали писати жінки, Мами. Вони писали і Лесі, і мені.

У другій частині Мама продовжуватиме свій пошук. Вона знову піде у Мордор, її мандри триватимуть. І я дуже сподіваюсь, що наш глядач зможе ще раз душею відгукнутися на її пошуки та випробування, в яких вона опиниться. Мама зустріне і нових людей, але основними залишаться персонажі, які вже знайомі глядачеві. У невеликій ролі, але дуже значущій, у нас знімається Ада Роговцева. Вона зіграє місцеву лікарку, яка допомагатиме Ніні Петрівні, ― розповідає авторка ідеї та креативна продюсерка проєкту Валентина Руденко. ― Я впевнена, що глядач не тільки не занудьгує, а буде захоплений і дивитиметься з великим інтересом. Це наша історія, і вона дуже важка. Такі фільми мають бути, ми маємо говорити про це, вся країна має говорити. Адже якщо не говорити, це не закінчиться ніколи. Ми маємо щось змінювати, змінювати хоча б у своїх думках та своїй душі».

Нагадаємо, проєкт «МАМА» демонструє збірний образ усіх матерів війни. Головна героїня фільму Ніна Петрівна живе з сім’єю в Житомирі. У той момент, коли її син Віталій Швидченко пішов добровольцем на фронт захищати свою країну, у мирному житті Ніни Петрівни оселилася війна. В один із звичайних днів вона дізнається, що Віталій потрапив у полон. Обставини складаються так, що єдиний шанс повернути свою дитину – вирушити самій на її пошуки. Ніні Петрівні доведеться пройти довгий шлях, змінити міста і села, пройти блокпости і кабінети місцевої влади, зустрітися віч-на-віч із ворогом, і все заради того, щоб дізнатися найважливішу відповідь для матері – чи жива її дитина.

Виробництво: «Основа Фільм Продакшн» на замовлення телеканалу СТБ.

Продюсерки: Тетяна Куц, Вікторія Горенштейн («Основа Фільм Продакшн»), Людмила Семчук, Катерина Шевелюк (СТБ).

Авторка ідеї та креативна продюсерка: Валентина Руденко.

Автори сценарію: Валентина Руденко, Тарас Ткаченко, Микола Рибалка.

Режисер-постановник: Тарас Ткаченко.

Оператор-постановник: Дмитро Кіптілий.

У ролях: Олеся Жураківська, Микола Боклан, Костянтин Корецький, Наталія Корецька, Тамара Антропова, Ада Роговцева, Максим Боряк, Олександр Божко, Дар’я Матвєєва, Поліна Снісаренко-Кульчицька, Арсен Босенко, Олег Волощенко та ін.

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