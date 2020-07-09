Як знімають детективний серіал «Слід»

Зовсім скоро на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра детективного серіалу «Слід». Телеглядачі зможуть спостерігати за роботою «Оперативного Слідчого Агентства» — «О.С.А.», співробітники якого за допомогою новітньої техніки розкривають складні злочини. А поки тривають зйомки, пропонуємо вам переглянути фото бекстейджів, якими поділилися головні актори серіалу.

Більше на тему: Стартували зйомки багатосерійного проєкту «Слід» для СТБ

Вероніка Шостак у серіалі «Слід» виконує одну з головних ролей. Бекстейджем зі зйомок актриса встигла поділитися зі своїми підписниками, і вони були в захваті!

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Селфі в автівці у спеціальному костюмі «Оперативного Слідчого Агентства» — «О.С.А.» поділилася також актриса Антоніна Хижняк. Вона розповіла, що зйомки тривають навіть у +35!

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

І ще одне фото, яке трохи розкриває героїню.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Більш багатослівним виявився молодий український актор Богдан Рубан. Він опублікував на своїй сторінці в Instagram фото, на якому зображений у лабораторії поруч із величезною кількістю пробірок.

«Пройшов тактичну і вогневу підготовку для зйомок у детективі. Але постріляти у мене не вийде. Пробірочки, піпеточки та інфузорії-туфельки — ось моє покликання на перший сезон», — так жартівливо підписав пост актор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

А ось іще одне селфі Богдана Рубана та Антоніни Хижняк. Нам здається, пара добре спрацювалася.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Та «найгарячішим» фото поділився Олексій Суровцев, більш відомий як mr. Strike. Чоловік виконує в серіалі одну з головних ролей, тільки яку ― поки секрет. Хоча, судячи з фото, можна з упевненістю стверджувати, що в актора буде велика армія прихильниць. І не дивно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ