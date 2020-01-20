Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Стартували зйомки багатосерійного проєкту «Слід» для СТБ

20.01.2020

Телеканал СТБ та компанія SPACE Production розпочали зйомки багатосерійного проєкту «Слід», прем’єра якого відбудеться уже цієї весни в ефірі СТБ.

слід

«Слід» – українська адаптація відомого формату компанії TeleAlliance Israel. За сюжетом структура «ОСА» («Особлива слідча агенція») об’єднує унікальних спеціалістів різних сфер: патологоанатома, балиста, аналітика, оперативників, лаборантів, детективів, айтишників та ін. Під керівництвом голови організації Ольги Сергіївни Косач (колеги називають її «оса») вони проводять весь спектр важких експертиз, досліджень та надають допомогу поліції у розкритті найважчих злочинів.

Більше на тему: StarLight Production розпочав виробництво серіалу «Акушерка» для СТБ

«Слід» – це дуже важлива частина серіальної стратегії СТБ. Унікальний формат, у якому на сьогодні існує більше 2000 епізодів. Проект  успішно адаптують на різних територіях, у тому числі, Росії та Польщі. А тепер нарешті зявиться оригінальна українська версія, – коментує управляючий директор телеканалу СТБ Людмила Семчук.

ОСА

Для української адаптації в знімальному павільйоні побудований офіс видуманої організації «ОСА»: лабораторія, кімната для переговорів, діючий морг та тир, кімнати для допитів із дзеркальним склом, кухня для відпочинку та кабінети співробітників. В декорації використовуються найактуальніші матеріали та технології, у тому числі сучасні сенсорні тач-скрін монітори, розроблені з використанням спеціального софту. Подібні екрани для масового продажу будуть доступні не раніше 2023 року, вони дають можливість працювати з інформацією на великому сенсорному полотні.

Для «Сліда» проведений найчисельніший кастинг в історії України: 10 тисяч професійних та непрофесійних акторів із різних країн пройшли проби.

Акторський ансамбль нашого серіалу – як трупа театру. Для кожного, хто туди потрапляє, «Слід» стає частиною життя, а не просто черговою роллю. Це один із небагатьох безпрецедентних форматів, який живе вже 13 років. Дуже амбіційно створювати таку велику махіну як з технічної, так і з творчої точки зору, – коментує шоураннер проекту Володимир Мельниченко.

СЛІД

Ми хочемо не тільки зняти успішний детективний серіал, але в першу чергу створити унікальний світ, всесвіт улюблених героїв, який стане компанією для проведення часу в кожному українському домі і головним вечірнім видовищем для глядачів країни, – коментує генеральний продюсер проєкту Дар’я Легоні Фіалко.

У головних ролях: Тетяна Кравченко, Ігор Волков, Богдан Рубан, Оксана Борбат, Сергій Кияшко, Олексій Суровцев, Антоніна Хижняк.

Шоураннер, режисер-постановник: Володимир Мельниченко

Виконавчий продюсер: Дмитро Оленич

Оператор-постановник: Володимир Гуєвський

Автор сценарію: Леся Волошин

Художник-постановник: Андрій Гречишкин

Генеральні продюсери: Дар’я Легоні Фіалко, Катерина Ласкарі

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко на обкладинці «Отдохни»
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко на обкладинці «Отдохни»
Королева ночі Оля Полякова святкує день народження
Королева ночі Оля Полякова святкує день народження
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Оля Полякова розчулила глядачів у Чикаго своєю промовою про Україну
Оля Полякова розчулила глядачів у Чикаго своєю промовою про Україну
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Аїда Ніколайчук - «The Red Moon»: прем'єра кліпу
Аїда Ніколайчук - «The Red Moon»: прем'єра кліпу

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить