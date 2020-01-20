Телеканал СТБ та компанія SPACE Production розпочали зйомки багатосерійного проєкту «Слід», прем’єра якого відбудеться уже цієї весни в ефірі СТБ.

«Слід» – українська адаптація відомого формату компанії TeleAlliance Israel. За сюжетом структура «ОСА» («Особлива слідча агенція») об’єднує унікальних спеціалістів різних сфер: патологоанатома, балиста, аналітика, оперативників, лаборантів, детективів, айтишників та ін. Під керівництвом голови організації Ольги Сергіївни Косач (колеги називають її «оса») вони проводять весь спектр важких експертиз, досліджень та надають допомогу поліції у розкритті найважчих злочинів.

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«Слід» – це дуже важлива частина серіальної стратегії СТБ. Унікальний формат, у якому на сьогодні існує більше 2000 епізодів. Проект успішно адаптують на різних територіях, у тому числі, Росії та Польщі. А тепер нарешті з’явиться оригінальна українська версія, – коментує управляючий директор телеканалу СТБ Людмила Семчук.

Для української адаптації в знімальному павільйоні побудований офіс видуманої організації «ОСА»: лабораторія, кімната для переговорів, діючий морг та тир, кімнати для допитів із дзеркальним склом, кухня для відпочинку та кабінети співробітників. В декорації використовуються найактуальніші матеріали та технології, у тому числі сучасні сенсорні тач-скрін монітори, розроблені з використанням спеціального софту. Подібні екрани для масового продажу будуть доступні не раніше 2023 року, вони дають можливість працювати з інформацією на великому сенсорному полотні.

Для «Сліда» проведений найчисельніший кастинг в історії України: 10 тисяч професійних та непрофесійних акторів із різних країн пройшли проби.

Акторський ансамбль нашого серіалу – як трупа театру. Для кожного, хто туди потрапляє, «Слід» стає частиною життя, а не просто черговою роллю. Це один із небагатьох безпрецедентних форматів, який живе вже 13 років. Дуже амбіційно створювати таку велику махіну як з технічної, так і з творчої точки зору, – коментує шоураннер проекту Володимир Мельниченко.

Ми хочемо не тільки зняти успішний детективний серіал, але в першу чергу створити унікальний світ, всесвіт улюблених героїв, який стане компанією для проведення часу в кожному українському домі і головним вечірнім видовищем для глядачів країни, – коментує генеральний продюсер проєкту Дар’я Легоні Фіалко.

У головних ролях: Тетяна Кравченко, Ігор Волков, Богдан Рубан, Оксана Борбат, Сергій Кияшко, Олексій Суровцев, Антоніна Хижняк.

Шоураннер, режисер-постановник: Володимир Мельниченко

Виконавчий продюсер: Дмитро Оленич

Оператор-постановник: Володимир Гуєвський

Автор сценарію: Леся Волошин

Художник-постановник: Андрій Гречишкин

Генеральні продюсери: Дар’я Легоні Фіалко, Катерина Ласкарі

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