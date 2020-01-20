Телеканал СТБ и компания SPACE Production приступили к съемкам многосерийного проекта «Слiд», премьера которого состоится уже этой весной в эфире СТБ.

«Слід» – украинская адаптация известного формата компании TeleAlliance Israel. По сюжету структура «ОСА» (“Особливої слідчої агенції”) объединяет уникальных специалистов разных областей: патологоанатома, баллиста, аналитика, оперативников, лаборантов, детективов, айтишников и др. Под руководством главы организации Ольги Сергеевны Косач (коллеги прозвали ее “оса”) они проводят весь спектр сложных экспертиз, исследований и оказывают помощь полиции в раскрытии самых тяжких преступлений.

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«Слід» – это очень важная часть сериальной стратегии телеканала СТБ. Уникальный формат, в котором на сегодня существует более 2000 эпизодов. Проект успешно адаптируют на разных территориях, в том числе России и Польше. А теперь, наконец, появится оригинальная украинская версия», – отметила ранее управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

Для украинской адаптации в съемочном павильоне построен офис вымышленной организации «ОСА»: лаборатория, переговорная комната, действующие морг и тир, допросные с зазеркальной теневой, кухня для отдыха и кабинеты сотрудников. В декорации используются самые актуальные материалы и технологии, в том числе современные сенсорные тач-скрин мониторы, разработанные с использованием специального софта. Они дают возможность работать с информацией на огромном сенсорном полотне. Примечательно, что для массовой продажи такие экраны появятся не ранее 2023 года.

Для «Сліда» проведен самый численный кастинг в истории Украины: 10 тысяч профессиональных и непрофессиональных актеров из разных стран прошли пробы.

«Актерский ансамбль нашего сериала – это как труппа театра. Для каждого, кто туда попадает, «Слід» становится частью жизни, а не просто очередной ролью. Это один из немногих беспрецедентных форматов, который живет уже 13 лет. Очень амбициозно создавать такую большую махину и с технической, и с творческой точек зрения», – комментирует шоураннер проекта Владимир Мельниченко. Мы хотим не только снять успешный детективный сериал, но в первую очередь создать уникальный мир, вселенную любимых героев, которая станет компанией для времяпрепровождения в каждом украинском доме и главным вечерним зрелищем для зрителей страны, – комментирует генеральный продюсер проекта Дарья Легони-Фиалко.

В главных ролях: Татьяна Кравченко, Игорь Волков, Богдан Рубан, Оксана Борбат, Сергей Кияшко, Алексей Суровцев, Антонина Хижняк.

Шоураннер, режиссер-постановщик: Владимир Мельниченко

Исполнительный продюсер: Дмитрий Оленич

Оператор-постановщик: Владимир Гуевский

Автор сценария: Леся Волошин

Художник-постановщик: Андрей Гречишкин

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