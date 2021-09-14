Сериальная осень на СТБ подарит зрителям целую линейку невероятных жизненных историй, которые вдохновляют, удивляют и мотивируют. Герои сериалов готовы пройти через любые испытания во имя любви. Зрители увидят долгожданное продолжение масштабной костюмированной драмы «Крепостная» («Кріпосна. Жадана любов»), а также новую историческую драму, повествующую о запретной любви в середине XIX века, — «Кава з кардамоном». Также этой осенью на экраны выйдут сериалы «Пикник», продолжение авантюрной мелодрамы «Цвет страсти» — «Цвет мести», второй сезон нашумевшего сериала «Швабра», мелодрама «Любовь без тормозов» и другие сериалы украинского производства.

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Мелодрама «Пикник» — с 6 сентября в 20:15

Video: Сериалы 2021: самые ожидаемые новинки осени Сериалы 2021: что выйдет этой осенью? График премьер сериалов 2021

Ключевой темой в сериале является кризис среднего возраста. Телезритель станет свидетелем сразу нескольких сюжетных линий. Судьбы и истории главных героев тесно между собой переплетены. В фокусе внимания находится супружеская пара — Вера и Олег Лапины, которые 17 лет вместе. Они воспитывают дочь-подростка и маленького сына. Кажется, супруги так давно вместе, что уже все знают друг о друге. Но Олег и Вера начали отдаляться. На пикнике с хорошими друзьями случится инцидент, который вызовет настоящую бурю страстей, и все скелеты в шкафах героев будут обнаружены.

В ролях: Анна Кузина, Кирилл Жандаров, Вера Кобзарь, Максим Девизоров, Алина Чебан, Анна Тамбова, Людмила Загорская, Александр Кобзарь, Мария Стопник и др.

Режиссер-постановщик: Ирина Громозда.

Количество серий: 8.

Производство: Mamas film production.

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«Кріпосна. Жадана любов» — пн-чт 20:15

Video: Сериалы 2021: самые ожидаемые новинки осени Сериалы 2021: что выйдет этой осенью? График премьер сериалов 2021

В продолжении любимого сериала зрители узнают, какие еще испытания судьба уготовила для Кати Вербицкой, остался ли жив Андрей Жадан и как сложится жизнь любимых героев.

Катя Вербицкая, некогда крепостная господ Червинских, наконец-то получила выстраданную свободу и пошла под венец с Андреем Жаданом, самым лучшим человеком, которого она знала. Но едва над их головами церковный хор пропел «Многая лета», неизвестный всадил нож в грудь Андрея и превратил такое желаемое счастье в сущий кошмар. Что же за демоны из прошлого явились отомстить Андрею? И почему расплачиваться за все теперь придется Кате?

Впрочем, не только для Кати судьба уготовила непростые испытания. Натали Дорошенко так мечтала о мире и покое в стенах святой обители. Но разве можно спрятаться за самыми высокими стенами от себя самой?

Сын — самоубийца, поместье в чужих руках… Смирение никогда не было добродетелью Петра Червинского, а уж теперь, когда разрушено все, чем он дорожил, способно ли хоть что-то сдержать испепеляющую мощь его гнева?

Казалось, ничто не может омрачить счастье Николя Дорошенко и Елены Кореневой. Но как быть, если для общества вы — прелюбодеи, презревшие мораль?

Кухарка Павлина уж давно живет чужим счастьем и не надеется на внимание судьбы к ней. Но разве любовь выбирает, в каком возрасте нагрянуть?

В то майское утро под перезвон колоколов нежинского собора, который знаменовал венчание двух вольных и счастливых людей, в лучшее будущее уверовали многие. Но долго ли суждено прожить этой вере?

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Костюмированная драма «Кава з кардамоном»

Сериал производства Solar Media Entertainment и телеканала СТБ создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Украинского культурного фонда. В центре сюжета ― история красивой, но запретной любви юной девушки Анны к взрослому женатому польскому шляхтичу Адаму. События разворачиваются во Львове в середине XIX века, во времена «Весны народов». Сериал снят по роману львовской писательницы Наталии Гурницкой, который уже стал бестселлером в Украине.

Шоураннер и исполнительница главной роли ― Алена Лавренюк. Ее партнером стал польский актер Павел Делонг, известный по фильмам «Список Шиндлера» и «Дом».

Режиссер: Ирина Громозда.

Количество серий: 10.

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«Цвет мести» — пн-чт в 20:15

В сентябре на экраны выйдет продолжение авантюрной мелодрамы «Цвет страсти», которого зрители ждали целый год. По сюжету Мария, состоятельная и уважаемая директор детского дома и вдова начальника таможни Евгения Матвиенко, находится под стражей по обвинению в убийстве контрабандиста Милоша Князовицкого. Все улики против неё. Мария не отрицает своей вины. Героине предстоит долгий срок среди убийц и рецидивисток. Ей нужно выдержать, преодолеть все испытания, обрести потерянную дочь и любовь.

Режиссер: Сергей Сторожев.

В ролях: Юрий Фелипенко, Дарья Легейда, Полина Калмыкова, Виктория Литвиненко, Виталий Салий и др.

Количество серий: 24.

Также этой осенью в эфире СТБ зрители увидят премьеру остросюжетной мелодрамы «Любовь без тормозов» с Антоном Батыревым и Лянкой Грыу (производство StarlightProduction), продолжение любимого детектива «Швабра», премьерные серии детективного проекта «Слід» и другие захватывающие истории.

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