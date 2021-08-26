Скоро на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нових серій детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції вже розслідують найрезонансніші злочини. Ми вже писали про акторів, які виконали головні ролі в проєкті, а сьогодні пропонуємо ознайомитися з цікавими фактами про них. Хто з акторів захистив кандидатську дисертацію, а кому під час виступу зламали ніс? Детальніше читайте в матеріалі.

Тетяна Кравченко

У дитинстві Тетяні через часті переїзди батьків довелося змінити з десяток шкіл. Найдовше — цілий рік — майбутня актриса провчилася в Кишиневі. Школу вона закінчила екстерном. У її атестаті були практично самі п’ятірки.

У 2015 році Тетяна Кравченко захистила дисертацію і здобула ступінь кандидата наук з мистецтвознавства, а в 2019 році їй присвоїли вчене звання доцента.

Дивитись онлайн серіал Слід – 1 серія від 11 вересня 2020

Дивитись онлайн серіал Слід – 2 серія від 11 вересня 2020

Олена Вознесенська

Олена Вознесенська також захистила кандидатську дисертацію, тільки в галузі юриспруденції. Перш ніж потрапити на телебачення, майбутня акторка викладала в університеті.

Олена проявила неабиякі здібності до вивчення іноземних мов. Якось вона вивчила італійську за кілька тижнів.

«Так вийшло, що, коли я була в Італії, з незрозумілих причин до нас не приїхав перекладач. І я, озброївшись розмовником, сама потроху почала говорити. Так за три тижні вже могла спокійно говорити на рівні виживання».

Більшен на тему: Альбіна Перерва: біографія актриси серіалу «Слід»

Олексій Суровцев

Коли Олексію Суровцеву було 6 років, мама відвела його в басейн, оскільки він страждав на астму. У цьому спорті Олексій досягнув небувалих висот: був у збірній України з плавання.

В юності Олексій займався бодибілдингом і брав участь у чемпіонатах, де посідав призові місця. Також Містер Страйк виграв кілька чемпіонатів зі стриптизу в Україні.

«Одного разу під час танцювального номеру мені випадково зламали ніс. Однак так просто здаватися я не збирався, тому швидко забіг у гримерку, випив чарку горілки (це при тому, що я не п’ю цей напій), сам вправив собі кістку і пішов на сцену, щоб дотанцювати. Після виступу я поїхав у лікарню».

Антоніна Хижняк

Антоніна в дитинстві була дуже самостійною дівчинкою з шаленою самоорганізацією.

«Коли я вчилася в школі, то сама записала себе на різні додаткові заняття. У мене не було жодного вільного дня! Одного разу, коли я вчилася в 9-му класі, через це так засмутилася, що просто розридалася. Потім, правда, вирішила, що варто дати собі відпочинок, тому у мене був аж один вихідний на тиждень», — згадує акторка.

Більше на тему: Олена Вознесенська: біографія актриси серіалу «Слід»

Альбіна Перерва

Альбіна закінчила музичну школу за класом «Скрипка». Сама вона хотіла грати на фортепіано, та коли прийшла останньою на перше пробне заняття, виявилося, що всі інструменти вже зайняті іншими дітьми. Альбіні запропонували скрипку. І дівчина погодилася.

Одного разу Альбіна мало не потонула. У студентські роки з актрисою сталася дуже неприємна історія:

«Коли я була студенткою, ми з друзями приїхали на відпочинок в Очаків. Нам так сподобалося, що через тиждень ми не захотіли повертатися додому. Тому ми влаштувалися в кафе офіціантами і так прожили ще тиждень. А в останній день усією чесною компанією вирішили покататися на катері. І коли ми відпливли досить далеко від берега, зненацька почалася буря. Було так страшно — грім, блискавка. У катері через шторм було повно води. І хоча на нас були рятувальні жилети, я, чесно, думала, що ми всі помремо. Було дуже страшно! Але, слава Богу, все обійшлося», — згадує актриса.

Богдан Рубан

Із самого дитинства Богдан займався спортивно-бальними танцями. Одного разу тоді ще 15-річний хлопець поїхав на чергові змагання в Мукачево. І цю поїздку актор згадує донині.

«Нас поселили в готель, після чого запропонували поїхати на гору. Коли ми поверталися, то побачили, що щось горить у центрі міста. Ми дуже довго не могли під’їхати до свого готелю, тому що всі дороги в центр були перекриті. Та коли приїхали, побачили, що горить наш готель. А разом з ним — і всі наші речі, костюми, які ми взяли з собою на виступ… Тоді ми всю ніч просиділи в автобусі. Голодні, холодні, без речей. Це було феєрично».

Більше на тему: Богдан Рубан: біографія актора серіалу «Слід»

Читайте нас також у Viber и Telegram СТБ.