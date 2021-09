З понеділка по четвер о 18:05 на телеканалі СТБ виходять нові серії детективного серіалу «Слід». Глядачі з інтересом спостерігають, як співробітники Особливої ​​Слідчої Агенції розкривають резонансні кримінальні справи. А поки пропонуємо ознайомитися з біографіями акторів, що зіграли головні ролі в детективному серіалі. Читайте в нашому матеріалі детальну інформацію про Тетяну Кравченко — виконавицю ролі головної героїні, Ольги Косач.

Більше на тему: Головні актори серіалу «Слід»

Тетяна Кравченко народилася 30 травня 1976 року в сім’ї народного артиста Української РСР Олександра Івановича Кравченка і заслуженої працівниці культури УРСР Зої Борисівни Кравченко. Через часті переїзди батьків Тетяні доводилося постійно змінювати школи, але це не завадило їй здобути хорошу середню освіту: в табелі у майбутньої актриси були практично самі п’ятірки.

Дивіться онлайн серіал Слід (Україна) – 154 серія

Дивіться онлайн серіал Слід (Україна) – 155 серія

Оскільки все дитинство минуло за лаштунками, питання про вибір майбутньої професії не стояло. Відразу після школи Тетяна вступила до Київського державного театрального інституту ім. І. Карпенка-Карого. Як зізнається сама актриса, до вступу у виш її дуже серйозно готував батько.

Однак свою першу роль Тетяна Кравченко отримала задовго до цього — у 4 роки вона зіграла дівчинку з дзвіночком. А ось першу значну роль акторка зіграла в 1991 році у стрічці Володимира Савельєва «Ізгой». До слова, в цьому фільмі вона працювала на одному майданчику зі своїм батьком.

Після закінчення вишу Тетяна не стала зупинятися на досягнутому і продовжила вчитися. У 2003 році закінчила європейську школу журналістики, у 2015 — захистила кандидатську дисертацію з мистецтвознавства, а в 2019 році Тетяні Кравченко було присвоєно вчене звання доцента.

Тетяна вміло поєднувала роботу в Національному академічному театрі російської драми ім. Лесі Українки з журналістикою. Так, на телебаченні вона працює вже більше 20 років! А почала свою кар’єру на «Новому каналі», після чого була ведучою новин, а також ведучою авторської програми «З Тетяною Кравченко» на телеканалі «Newsone».

Також вона встигла себе зарекомендувати як досвідчений викладач. Так, у 2008 році вела курс «Мистецтво телеведучого» в Національному університеті культури і мистецтва. А з 2014 року є викладачем Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого і Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського, де досі навчає студентів мистецтва сценічної мови й акторської майстерності.

Що стосується особистого життя, то Тетяна Кравченко щаслива в шлюбі і виховує сина.

Більше на тему: «Слід»: головні персонажі серіалу

Фільмографія:

1991 — «Ізгой»

1992 — «Легенда про Цвєтаєву»

1995 — «Острів любові»

2000 — «Чорна рада»

2002 — «Бабин яр»

2004 — «Любов сліпа», «Попіл Фенікса»

2015 — «Шлях мерця»

2017—2019 — «Речдок»

2017 — «Артистка», «Корінь мандрагори», «Медова пастка»

2019 — «Виходьте без дзвінка»

2020 — «Слід»

Читайте нас також у Viber і Telegram

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.