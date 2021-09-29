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Video: Слід: 155 серія дивитися онлайн – 29.09.2021

Серіал Слід - 155 серія від 29.09.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 155 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн серіал Слід 155 серія від 29.09.2021 на сайті СТБ. Детективи ОСА намагаються встановити особу чоловіка, який нещодавно став «зіркою» інтернету. Відео, на якому він скоює самогубство, вже набрало кілька тисяч переглядів. На записі чоловік пояснює свій вчинок тим, що на ньому висить борг у банку і він скоро залишиться на вулиці. У серіалі Слід 2021 детективи знаходять людину, з чиєї IP-адреси відео було завантажено в мережу. Юлія Лайко розповіла слідчим, що в її поштову скриньку підкинули флешку з запискою з благанням викласти відео в інтернет. Але що ж штовхнуло дівчину виконати прохання, а не подзвонити в поліцію? Це обов’язково з’ясують співробітники ОСА в детективному серіалі Слід 155 серія від 29.09.2021.

Дивіться онлайн Слід – 154 серія від 28.09.2021

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