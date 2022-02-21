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Video: Слід: 215 серія дивитися онлайн – 21.02.2022

Серіал Слід - 215 серія від 21.02.2022 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 215 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн серіал Слід 215 серія від 21.02.2022 на сайті СТБ. Смерть 77-річного Степана Шпинька стала завданням із зірочкою для співробітників ОСА. Дідусь страждав на цілий букет захворювань, однак у трагічний для нього день свідки бачили, як Степан біг уздовж дороги зі швидкістю 30 кілометрів на годину.

У серіалі Слід 2022 пасажири автобуса розповіли, що Шпинько наздогнав маршрутку, вискочив на проїжджу частину і впав замертво. А все його обличчя було залите кров’ю… І незабаром детективи ОСА стають свідками подібної події, але вже з іншим пенсіонером. Співробітники ОСА в серіалі Слід 215 серія від 21.02.2022 спробують з’ясувати, чи не є ці випадки холоднокровними вбивствами.

Дивіться онлайн Слід – 214 серія від 16.02.2022

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