Дивіться онлайн серіал Слід 215 серія від 21.02.2022 на сайті СТБ. Смерть 77-річного Степана Шпинька стала завданням із зірочкою для співробітників ОСА. Дідусь страждав на цілий букет захворювань, однак у трагічний для нього день свідки бачили, як Степан біг уздовж дороги зі швидкістю 30 кілометрів на годину.

У серіалі Слід 2022 пасажири автобуса розповіли, що Шпинько наздогнав маршрутку, вискочив на проїжджу частину і впав замертво. А все його обличчя було залите кров’ю… І незабаром детективи ОСА стають свідками подібної події, але вже з іншим пенсіонером. Співробітники ОСА в серіалі Слід 215 серія від 21.02.2022 спробують з’ясувати, чи не є ці випадки холоднокровними вбивствами.

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