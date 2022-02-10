Ви дивитеся гостросюжетний серіал Слід 211 серія від 10.02.2022 на сайті СТБ. В Особливу слідчу агенцію надійшов сигнал про майбутній замах на вбивство. Олена Лисиченко розшукувала кілера, який міг би усунути її чоловіка-алкоголіка Олексія. Жінка хотіла розлучитися з чоловіком, проте не хотіла віддавати йому половину спільного бізнесу.

У серіалі Слід 2022 ОСА відправляють на зустріч з Оленою агента під прикриттям, який пропонує їй свої послуги в якості кілера. Однак Лисиченко скасовує угоду з незрозумілих причин, але незабаром хтось все ж таки намагається вбити Олексія. Невідомий нападає на чоловіка у під’їзді з ножем, але на щастя Лисиченку вдається вижити. Детективам ОСА треба з’ясувати, у кого крім Олени був мотив для вбивства Олексія в серіалі Слід 211 серія від 10.02.2022.

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