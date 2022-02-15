Дивіться онлайн детективний серіал Слід 213 серія від 15.02.2022, в якому ОСА розслідує загадкову смерть директора агентства ритуальних послуг Миколи Погребняка. Поліція знайшла Погребняка на вулиці, коли той бігав у неадекватному стані – кричав, розмахував руками та розмовляв із привидами. Незабаром у чоловіка почалися судоми, і він помер просто на руках у патрульних у серіалі Слід 2022.

Детективи з’ясували, що агенція Погребняка кидала на гроші родичів померлих людей. Ошукані громадяни були готові звертатися до прокуратури, а дехто хотів і фізичної розправи. Криміналістка ОСА з’ясувала, що Миколай помер від отруєння атропіном, який і викликав страшні галюцинації. Можливо, Погребняку просто помстилися за його підлість та жадібність. У цьому розберуться детективи у серіалі Слід 213 серія від 15.02.2022.

Дивіться онлайн Слід – 212 серія від 14.02.2022