Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Слід: 213 серія дивитись онлайн – 15.02.2022

Серіал Слід - 213 серія від 15.02.2022 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 213 вже на сайті СТБ
Дивіться також
Слід |Серія 212 |14.02.2022| Сезон 1
Слід: 212 серія дивитись онлайн – 14.02.2022...
Слід |Серія 211 |10.02.2022| Сезон 1
Слід: 211 серія дивитися онлайн – 10.02.2022...
Слід |Серія 210 |09.02.2022| Сезон 1
Слід: 210 серія дивитися онлайн – 09.02.2022...
Слід |Серія 209 |08.02.2022| Сезон 1
Слід: 209 серія дивитися онлайн – 08.02.2022...
Слід |Серія 208 |07.02.2022| Сезон 1
Слід: 208 серія дивитися онлайн – 07.02.2022...
Слід |Серія 207 |03.02.2022| Сезон 1
Слід: 207 серія дивитися онлайн – 03.02.2022...
Слід | 15.02.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн детективний серіал Слід 213 серія від 15.02.2022, в якому ОСА розслідує загадкову смерть директора агентства ритуальних послуг Миколи Погребняка. Поліція знайшла Погребняка на вулиці, коли той бігав у неадекватному стані – кричав, розмахував руками та розмовляв із привидами. Незабаром у чоловіка почалися судоми, і він помер просто на руках у патрульних у серіалі Слід 2022.

Детективи з’ясували, що агенція Погребняка кидала на гроші родичів померлих людей. Ошукані громадяни були готові звертатися до прокуратури, а дехто хотів і фізичної розправи. Криміналістка ОСА з’ясувала, що Миколай помер від отруєння атропіном, який і викликав страшні галюцинації. Можливо, Погребняку просто помстилися за його підлість та жадібність. У цьому розберуться детективи у серіалі Слід 213 серія від 15.02.2022.

Дивіться онлайн Слід – 212 серія від 14.02.2022

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send