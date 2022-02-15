Смотрите онлайн детективный сериал Слід 213 серия от 15.02.2022, в котором ОСА расследует загадочную смерть директора агентства ритуальных услуг Николая Погребняка. Полиция нашла Погребняка на улице, когда тот бегал в неадекватном состоянии – кричал, размахивал руками и разговаривал с привидениями. Вскоре у мужчины начались судороги, и он скончался просто на руках у патрульных в сериале Слід 2022.

Детективы выяснили, что агентство Погребняка кидало на деньги родственников умерших людей. Обманутые граждане были готовы обращаться в прокуратуру, а некоторые хотели и физической расправы. Криминалист ОСА выяснила, что Николай умер от отравления атропином, который и вызвал страшные галлюцинации. Возможно, Погребняку просто отомстили за его подлость и жадность. В этом разберутся детективы в сериале Слід 213 серия от 15.02.2022.

Смотрите онлайн Слід – 212 серия от 14.02.2022