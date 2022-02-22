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Video: Слід: 216 серия смотреть онлайн – 22.02.2022

Сериал След - 216 серия от 22.02.2022 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 216 уже на сайте СТБ
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Детективный сериал Слід 216 серия от 22.02.2022 смотрите прямо сейчас на сайте СТБ. Полиция села Ромашевка обратилась в ОСА за помощью. Убита владелица местного принт-центра Полина Котова, и правоохранительные органы просят IT-специалистов агентства восстановить данные ее компьютера.

Но в сериале Слід 2022 сотрудники ОСА обнаруживают, что преступник удалил из системного блока жесткий диск Полины. Возможно перед смертью один из клиентов Котовой что-то копировал в ее принт-центре, и теперь эта информация необходима убийце. Как понять, что именно искал преступник? И будут ли еще жертвы? Это вы узнаете в сериале Слід 216 серия от 22.02.2022 на сайте СТБ.

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