Смотрите онлайн сериал Слід 215 серия от 21.02.2022 на сайте СТБ. Смерть 77-летнего Степана Шпинько стала задачей со звездочкой для сотрудников ОСА. Старик страдал целым букетом заболеваний, однако в трагический для него день свидетели видели, как Степан бежал вдоль дороги со скоростью 30 километров в час.

В сериале След 2022 пассажиры автобуса рассказали, что Шпинько догнал маршрутку, выскочил на проезжую часть и упал замертво. А все его лицо было залито кровью… И вскоре детективы ОСА становятся свидетелями аналогичного происшествия, но уже с другим пенсионером. Сотрудники ОСА в сериале След 215 серия от 21.02.2022 попробуют выяснить, не являются ли эти случаи хладнокровными убийствами.

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