Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Слід: 215 серия смотреть онлайн – 21.02.2022

Сериал След - 215 серия от 21.02.2022 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 215 уже на сайте СТБ
Смотрите также
След |Серия 214 |16.02.2022| Сезон 1
Слід: 214 серия смотреть онлайн – 16.02.2022...
След |Серия 213 |15.02.2022| Сезон 1
Слід: 213 серия смотреть онлайн – 15.02.2022...
След |Серия 212 |14.02.2022| Сезон 1
Слід: 212 серия смотреть онлайн – 14.02.2022...
След |Серия 211 |10.02.2022| Сезон 1
Слід: 211 серия смотреть онлайн – 10.02.2022...
След |Серия 210 |09.02.2022| Сезон 1
Слід: 210 серия смотреть онлайн – 09.02.2022...
След |Серия 209 |08.02.2022| Сезон 1
Слід: 209 серия смотреть онлайн – 08.02.2022...
След | 21.02.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн сериал Слід 215 серия от 21.02.2022 на сайте СТБ. Смерть 77-летнего Степана Шпинько стала задачей со звездочкой для сотрудников ОСА. Старик страдал целым букетом заболеваний, однако в трагический для него день свидетели видели, как Степан бежал вдоль дороги со скоростью 30 километров в час.

В сериале След 2022 пассажиры автобуса рассказали, что Шпинько догнал маршрутку, выскочил на проезжую часть и упал замертво. А все его лицо было залито кровью… И вскоре детективы ОСА становятся свидетелями аналогичного происшествия, но уже с другим пенсионером. Сотрудники ОСА в сериале След 215 серия от 21.02.2022 попробуют выяснить, не являются ли эти случаи хладнокровными убийствами.

Смотрите онлайн Слід – 214 серия от 16.02.2022

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить