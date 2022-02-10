Вы смотрите остросюжетный сериал Слід 211 серия от 10.02.2022 на сайте СТБ. В Особое следственное агентство поступил сигнал о готовящемся покушении на убийство. Елена Лисиченко разыскивала киллера, который мог бы устранить ее мужа-алкоголика Алексея. Женщина хотела расстаться с супругом, однако не желала отдавать ему половину совместного бизнеса.

В сериале Слід 2022 ОСА отправляют на встречу с Еленой агента под прикрытием, который предлагает ей свои услуги в качестве киллера. Однако Лисиченко отменяет сделку по непонятным причинам, но вскоре кто-то все же пытается убить Алексея. Неизвестный нападает на мужчину в подъезде с ножом, но к счастью Лисиченко удается выжить. Детективам ОСА предстоит выяснить, у кого помимо Елены был мотив для убийства Алексея в сериале Слід 211 серия от 10.02.2022.

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