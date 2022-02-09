Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Слід: 210 серия смотреть онлайн – 09.02.2022

Сериал След - 210 серия от 09.02.2022 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 210 уже на сайте СТБ
Смотрите также
След |Серия 209 |08.02.2022| Сезон 1
Слід: 209 серия смотреть онлайн – 08.02.2022...
След |Серия 208 |07.02.2022| Сезон 1
Слід: 208 серия смотреть онлайн – 07.02.2022...
След |Серия 207 |03.02.2022| Сезон 1
Слід: 207 серия смотреть онлайн – 03.02.2022...
След |Серия 206 |02.02.2022| Сезон 1
Слід: 206 серия смотреть онлайн – 02.02.2022...
След |Серия 205 |01.02.2022| Сезон 1
Слід: 205 серия смотреть онлайн – 01.02.2022...
След |Серия 204 |31.01.2022| Сезон 1
Слід: 204 серия смотреть онлайн – 31.01.2022...
След | 09.02.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн остросюжетный сериал Слід 210 серия от 09.02.2022, в котором Особое следственное агентство во главе с Ольгой Косач возьмется за дело об убийстве Вадима Матвийчука. Тело мужчины было найдено в Вербовке возле новой вышки сотовой связи, постройку которой местные жители активно бойкотировали.

В сериале Слід 2022 детективы выяснили, что Вадим вместе с другом имел довольно успешный локальный бизнес по производству пива. Молодые предприниматели составляли конкуренцию другому пивзаводу, а это могло стать веским мотивом для убийства. Так с чем же связана смерть Вадима Матвийчука – скандальной вышкой или стремительно развивающимся бизнесом? Это выяснят сотрудники ОСА в сериале Слід 210 серия от 09.02.2022.

Смотрите онлайн Слід – 209 серия от 08.02.2022

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить