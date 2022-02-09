Смотрите онлайн остросюжетный сериал Слід 210 серия от 09.02.2022, в котором Особое следственное агентство во главе с Ольгой Косач возьмется за дело об убийстве Вадима Матвийчука. Тело мужчины было найдено в Вербовке возле новой вышки сотовой связи, постройку которой местные жители активно бойкотировали.

В сериале Слід 2022 детективы выяснили, что Вадим вместе с другом имел довольно успешный локальный бизнес по производству пива. Молодые предприниматели составляли конкуренцию другому пивзаводу, а это могло стать веским мотивом для убийства. Так с чем же связана смерть Вадима Матвийчука – скандальной вышкой или стремительно развивающимся бизнесом? Это выяснят сотрудники ОСА в сериале Слід 210 серия от 09.02.2022.

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